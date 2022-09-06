Darbezede siyasetten tek adam siyasetine

Parlamenter sistemin, özellikle siyasetteki darbeler kaynaklı dağınıklık ve istikrarsızlıktan kaynaklanan sıkıntı, arıza ve tıkanıklıklarını çokça yaşamış bir ülkeyiz.

Bilhassa askerî darbelerin siyaset üzerindeki tahripkâr etkileri, seçimle gelen Meclislere ve hükümetlere de olumsuz yansıdı.

Parçalı siyaset zayıf koalisyonlara yol açtı. Ahenkli ve güçlü hükümetler kurulamadı. Bu da kronik bir istikrarsızlığa sebep oldu.

12 Mart 70’li yıllarda, 12 Eylül ve 28 Şubat da 80-90’larda siyaseti bu duruma getirdi.

Bunun halkta sebep olduğu yoğun tepki birikiminden de istifade eden AKP’nin 2002 seçiminde tek başına iktidara gelmesi ve sonraki her seçimde bu konumunu devam ettirmesi ile, artık böyle bir durum yok.

2007’ye kadar önemli bir sorun olan hükümet-Çankaya uyumsuzluğu da tarihe karıştı.

Keza bilhassa Erdoğan’ın “ustalık dönemi” olarak nitelediği üçüncü iktidar döneminde, önceki dönemler için sürekli ifade edilegelen “muktedir olamama” problemi de sona erdi.

Meclis çoğunluğuna sahip bir tek parti iktidarı. Ama bu çoğunluğu oluşturan vekillerin tamamı liderin kararı ve onayı ile aday yapılmış ve o sayede seçilip Meclise girebilmiş.

Yani lidere bağlı bir Meclis grubu.

Bağımsız olması gereken üç temel erkten biri olarak yasamanın yürütme organı üzerinden lidere bağımlı hale getirilmesi.

Sonra, iktidar partisinin genel başkanlığı ile başbakanlıktan, milletin reyleriyle cumhurbaşkanlığına geçiş yapan bir lider...

Ve devletin kilit kurumlarına, TSK’ya, üst düzey bürokrasiye, yüksek yargı organlarına, YÖK’e... yapılan atamalarla adeta “dikensiz gül bahçesi”ne çevrilmiş bir devlet yapısı.

Bu çerçevede bağımsız ve tarafsız olması çok daha önem taşıyan yargı erkinin de yürütme organına bağımlı hale getirilmesi.

Medya üzerinde, daha önce hiç görülmemiş ölçüde kurulan kontrol ve hâkimiyet.

Aynı şekilde STK’ların da çok büyük ölçüde iktidarla adeta bütünleştirilmiş olması.

Ve muhalefete karşı sergilenen tahammülsüz, dışlayıcı, ötekileştirici, suçlayıcı tavır.

Türkiye şimdi, bütün bunları katmerleyen ve her alanda ülkeyi ağır krizlere sürükleyen tek adam rejiminden demokrasi içinde sandık yoluyla kurtulmanın sancısını çekiyor.

