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20 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Dayanışma ve provokasyon

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Aralık 2022, Salı
Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyaset yasağı kararı muhalefeti, bilhassa 6’lı Masayı daha da ateşledi.

Öyle ki, ne zamandır çağrısını yaptığımız ortak miting de bu karardan sonra gerçekleşti. Kendi önceliklerine göre belirledikleri sıralamaya göre çalışmalarını sürdürürken bu mitingi uygun bir zamanlama ve planlama mülahazasıyla ileriye bırakan partiler, bu gelişme üzerine Saraçhane’de bir araya geldiler.

Ve tek adam rejimine karşı birlikte mücadeleyi daha da kuvvetlenen bir kararlılıkla devam ettirme iradelerini deklare ettiler.

Aynı ortak duruş, Türk Demokrasi Vakfının düzenlediği toplantıda verilen güçlü mesajlarla da yeniden teyid ve tahkim edildi.

Anketler ve uzmanların gözlemleri de kararın 6’lı Masayı güçlendirdiği istikametinde.

31 Mart’taki İstanbul seçiminde 12 bin küsur farkın, 23 Haziran’da yapılan ikinci turda 800 binin üstüne çıkmasında olduğu gibi.

Bu durum iktidar cephesini geri adım atmak mecburiyetinde bıraktı. En tepeden sâdır olan “Kararın bizimle ilgisi yok, zaten henüz kesinleşmedi, bunun istinafı, Yargıtay’ı var” gibi sözler bunun ifade ve tezahürleri.

Olayın bir boyutu bu tarzda şekillenirken, diğer boyutunda yeni bir fitnenin devreye sokulmak istendiğini gösteren işaretler var.

O da cumhurbaşkanlığının güçlü adayları arasında gösterilen İmamoğlu için bu yönde estirilen rüzgarın bu kararla daha da kuvvetlendiği yönünde bir algının oluşturulması.

Daha ötesinde, bunun 6’lı Masaya yönelik bir dayatmaya dönüştürülmesi. Oysa bu konu maksatlı dayatmalarla değil, etraf-ı erbaasıyla değerlendirilip, ilgili bütün tarafların içine sinecek bir mutabakatla neticeye bağlanması gereken çok hassas bir mesele.

İşin bu cihetini iyi bildikleri için, konuyu 6’lı Masanın uyum ve dayanışmasını bozmayı hedefleyen bir provokasyona çevirmek isteyenler mevcut. Bunlara fırsat verilmemeli.

Esasen 6’lı Masaya dahil parti yönetimlerinin de, İmamoğlu’nun da bunun farkında oldukları ve böyle bir provokasyona gelmeme hassasiyetini paylaştıkları kanaatindeyiz.

6’lı Masa, cumhurbaşkanı ve başbakan adayı ile yönetim kadrosunu, maksatlı dayatmalarla değil, bütün verileri dikkate alan âzamî bir özen ve mutabakatla belirleyecek.

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