Seçimden sonra bilhassa anamuhalefette başlayıp devam eden tartışmalarda en çok kullanılan söylem “değişim.”

Elbette ki değişim hayatın da, siyasetin de en önemli dinamiklerinden biri. Sürekli bir akış içinde değişen şartlara uyum sağlamak ve kendisini yenilemek kaçınılmaz bir mecburiyet. Değişime direnme inadı, direnenin er veya geç tasfiye edilmesini netice verir.

Ancak değişim derken, değişmeyen ve asla değişmemesi gereken değerlerin mevcudiyeti de kesinlikle gözden kaçırılmamalı.

Değişim süreçlerinin bu değerler çerçevesinde çok dikkatli ve iyi yönetilmesi gerekir.

Nedir bu değerler?

Mesela adalet, hukuk, hürriyet, demokrasi, vicdan, ahlak, dürüstlük, vefa... Bunlarsız bir değişim, sonunun nereye varacağı belirsiz savrulmalara ve yozlaşmalara sebep olabilir.

Hele günümüz Türkiye siyasetinde olduğu gibi iktidarını koruyup sürdürebilme hırsıyla hiçbir ahlakî ölçü tanımadan her türlü saptırma ve manipülasyona tevessül etmekten kaçınmayan bir zihniyete karşı mücadele verilirken çok daha dikkatli olunması gerekir.

Bu mücadelede başarılı olmanın en önemli şartı, değerler eksenindeki birlik beraberliğin korunması ve güçlendirilerek devamı.

Ki, ülkenin asıl ihtiyaç duyduğu köklü değişim, bu müstebit zihniyetin ve ona bina edilen tek adam rejiminin tasfiye edilip demokratik hukuk devletinin önünün açılması.

Demokrasinin imkanlarını kullanarak iktidarı ele geçirip, iyice bütünleştiği statükonun temsilcisi haline gelen bu zihniyet, sağlıklı bir değişimin önündeki en büyük engel.

28 Mayıs’ta yüzde 48’in demokrasi ve hukuk için ortaya koyduğu irade, bu zihniyeti ve statükoyu çok rahatsız etti. O günden bugüne muhalefeti birbirine düşürüp parçalamayı ve dağıtmayı hedefleyen bütün atraksiyonların arkaplanında bu rahatsızlık var.

Muhalefet cenahında “değişim” söylemleriyle meydana çıkanlar bunu gözden kaçırmamalı, oyuna gelmemeli, “değişim” derken statükonun ve tek adam rejiminin değirmenine su taşımak gibi bir duruma düşmemeli.

Demokrasi içinde doğru ve sağlıklı bir değişimin önü, yüzde 48’i daha da büyütecek güçlü bir demokrasi dayanışmasıyla açılır.

Adalet, hukuk, demokrasi mücadelesi bölüne bölüne değil, birleşe birleşe kazanılır.