"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Değişim” derken

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Haziran 2023, Perşembe
Seçimden sonra bilhassa anamuhalefette başlayıp devam eden tartışmalarda en çok kullanılan söylem “değişim.”

Elbette ki değişim hayatın da, siyasetin de en önemli dinamiklerinden biri. Sürekli bir akış içinde değişen şartlara uyum sağlamak ve kendisini yenilemek kaçınılmaz bir mecburiyet. Değişime direnme inadı, direnenin er veya geç tasfiye edilmesini netice verir.

Ancak değişim derken, değişmeyen ve asla değişmemesi gereken değerlerin mevcudiyeti de kesinlikle gözden kaçırılmamalı.

Değişim süreçlerinin bu değerler çerçevesinde çok dikkatli ve iyi yönetilmesi gerekir.

Nedir bu değerler?

Mesela adalet, hukuk, hürriyet, demokrasi, vicdan, ahlak, dürüstlük, vefa... Bunlarsız bir değişim, sonunun nereye varacağı belirsiz savrulmalara ve yozlaşmalara sebep olabilir.

Hele günümüz Türkiye siyasetinde olduğu gibi iktidarını koruyup sürdürebilme hırsıyla hiçbir ahlakî ölçü tanımadan her türlü saptırma ve manipülasyona tevessül etmekten kaçınmayan bir zihniyete karşı mücadele verilirken çok daha dikkatli olunması gerekir.

Bu mücadelede başarılı olmanın en önemli şartı, değerler eksenindeki birlik beraberliğin korunması ve güçlendirilerek devamı.

Ki, ülkenin asıl ihtiyaç duyduğu köklü değişim, bu müstebit zihniyetin ve ona bina edilen tek adam rejiminin tasfiye edilip demokratik hukuk devletinin önünün açılması.

Demokrasinin imkanlarını kullanarak iktidarı ele geçirip, iyice bütünleştiği statükonun temsilcisi haline gelen bu zihniyet, sağlıklı bir değişimin önündeki en büyük engel.

28 Mayıs’ta yüzde 48’in demokrasi ve hukuk için ortaya koyduğu irade, bu zihniyeti ve statükoyu çok rahatsız etti. O günden bugüne muhalefeti birbirine düşürüp parçalamayı ve dağıtmayı hedefleyen bütün atraksiyonların arkaplanında bu rahatsızlık var.

Muhalefet cenahında “değişim” söylemleriyle meydana çıkanlar bunu gözden kaçırmamalı, oyuna gelmemeli, “değişim” derken statükonun ve tek adam rejiminin değirmenine su taşımak gibi bir duruma düşmemeli.

Demokrasi içinde doğru ve sağlıklı bir değişimin önü, yüzde 48’i daha da büyütecek güçlü bir demokrasi dayanışmasıyla açılır.

Adalet, hukuk, demokrasi mücadelesi bölüne bölüne değil, birleşe birleşe kazanılır.

Okunma Sayısı: 1698
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Salih baş

    15.6.2023 13:46:04

    Muhalefette tokmağı kim davulun derisine vuruyor kim davulun kasnağına vuruyor bilmek lazım yoksa hep hüsran hep hüsran olur üstad adem i itimat diyor düsturlar belli

  • Necati

    15.6.2023 00:20:47

    Asıl değişmesi gereken bütün yetkilerin tek adamda toplandığı bu sistem iken, neden hep muhalefetin değişmesinden, daha doğrusu demokrasi mücadelesi verenleri başarırız gibi gösterip, memleketi maddi ve manevi büyük zararlara uğratan cumhur ittifakını haklı gibi gösterme gayretlerinden vazgeçilmelidir.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Pakistan'da ve Hindistan'da 150 bin kişi tahliye edildi

Filistin: İsrail, bölgeyi şiddet sarmalına sürüklüyor

"Brexit'le AB vatandaşlığı bitti"

Antalya'da mayıs yağışları son 63 yılın en yüksek seviyesinde

Azerbaycan'ın sınır noktasındaki askere Ermenistan'dan ateş açıldı

Yunanistan'da göçmen teknesi alabora oldu: 3 gün "ulusal yas" ilan edildi

Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Filipinler'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Sudan’daki çatışmalarda 958 sivil öldü

Ekonomi böyle mi düze çıkacak?

'Aylarca devam edebilir'

'Ukrayna başlattığı taarruzda ilerleme kaydediyor'

'Boşnaklara mesaj vermek istediler'

Avrupa’nın en düşük asgari ücreti bizde

Kazakistan’da 7 gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durum?

Meteoroloji'den 13 ile kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Göçmenleri taşıyan tekne Yunanistan açıklarında alabora oldu: 78 kişi öldü

Muğla'daki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Okullar eğitim yeri olmaktan çıktı

Çalışanların % 70’i asgari ücretli

En Çok Okunanlar

Ali FERŞADOĞLU

Bazı dindarlar neden zalimleri destekler?
Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Değişim” derken
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Risale-i Nur'dan

Hakikat bize bildiriyor ki beşer dinsiz yaşayamaz
Yunus İde

Allah beni dinliyor
Genel

Ekonomi böyle mi düze çıkacak?
Mikail YAPRAK

Hak yememek üzerine
M. Latif SALİHOĞLU

Muhaliflere karşı tasfiye kumpası
Ahmet BATTAL

Vekillerin danışman ihtiyacı ve Yeni Asya
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.