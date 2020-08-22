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22 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Dehşetli fitneyi söndürmek için

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Ağustos 2020, Cumartesi
Geçen Nisan’da tarikat ağırlıklı bir cemaatin başındaki muhterem zatın cemaat mensuplarına ilettiği “helâlleşme” mesajını gündeme getirmiş ve duaların kabulüne engel olan mevcut fitnenin söndürülmesi için bunun çok önemli olduğunu vurgulamıştık.

Konuyu çok ilgisiz yerlerden oraya buraya çekiştirip yeni fitnelere malzeme yapmak isteyenler çıktıysa da, asıl olan, bu çağrının dindar kamuoyunun vicdanında mâkes bulmasıydı. Memnuniyetle görüyoruz ki, bu yöndeki olumlu işaretler artarak devam ediyor.

Türk Tarih Kurumu Başkanını, istifa etmek zorunda bırakan sözleri bunun son örneği.

Aslında 15 Temmuz gecesi başlatılan tasfiye operasyonları için daha ilk günden “Hukuk içinde kalınsın, kurunun yanında yaş da yakılmasın” diyen tek gazete biz olmuştuk.

O günün havasında büyük çoğunluk işin bu cihetinin farkında değildi. Ama süreç ilerleyip 15 Temmuz’da tankların önüne çıkanlar dahil, mağduriyetlerin uğramadığı adres neredeyse kalmayınca durum değişmeye ve iktidar medyasında da dillendirilmeye başladı.

Ama bu konuları işleyenler de birer birer tasfiye edildi; meydan, süreci tek taraflı algı ve linç operasyonlarıyla götürenlere kaldı.

Vicdanî bir duyarlılığı yansıttığı için susturulan her bir farklı ses ya köşeye çekildi veya bulabildiyse başka mecralarda devam etti.

Tek taraflı propagandaların, olup bitenleri gizleyen sansürün, desteklediği lidere ve partiye toz kondurmama tarafgirliğinin ve estirilen korku havasının meydana getirdiği duyarsızlık böyle böyle aşılma yoluna girdi.

İşin ucunun kendisine veya yakın çevresine kadar uzanması da “uyandırma” etkisi yaptı.

Gerçi hukuksuzlukları sürdürme inadı hâlâ devam ediyor. Ama toplum işin farkına vardıkça, yapılanların destekleyicileri azalıyor.

Geçen yılki 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerinden çıkan sonuç ve ardından iktidar partisindeki çözülmenin hızlanması, bunun siyasetteki müşahhas tezahür ve örnekleri.

Bu uyanış ve farkına varış sürecinin çok gecikmeli ve ağır gitmesi, fitnenin dehşet ve büyüklüğünün de bir neticesi. Nice hukukun payimal olduğu ve telâfisi artık imkânsız vahim mağduriyetlerin de yaşandığı çetin imtihan devam ediyor. Helâlleşme ortamını hazırlayacak samimî özeleştirileri ve haksızlıklara tavır almayı daha fazla geciktirmeyelim.

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