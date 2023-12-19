Demokrasi dayanışması

SP Milletvekili Hasan Bitmez’in Filistin konusunda iktidarın ikiyüzlü ve samimiyetsiz politikalarını bir kez daha deşifre eden son konuşmasının ardından vefatıyla, Meclisteki SP grubunun vekil sayısı 19’a inmiş ve SP-GP milletvekillerinin seçim sonrası teşkil ettikleri grup düşmüştü.

Meclis İçtüzüğüne göre, grup oluşturabilmek ve o şekilde devam edebilmek için vekil sayısının en az 20 olması gerekiyordu.

SP çatısı altında, Gelecek Partisinin katılımıyla kurulan ve 20 vekilin dahil olduğu grupta vekil sayısı 19’a düşünce, Mecliste bütçe görüşmelerinin devam ettiği süreçte beşinci tur görüşmeleri başlarken dağıtılan programda SP grubuna yer verilmedi.

Bu durum diğer muhalefet partilerini harekete geçirdi. SP grubundaki eksilmenin Millet İttifakı partilerince tamamlanması gündeme geldi. İlk konuşulan formül, bir DP’li vekilin gruba katılmasıydı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her partinin birer vekille SP grubunu takviye etmesi teklifinde bulunduklarını söyledi.

Ve diğer partiler konuyu kendi içlerinde müzakereye devam ederken, ilk adım yine CHP’den geldi. Partinin Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM’de muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin tüm açıklığıyla ve etkinlikle TBMM kürsüsünden ifade edilmesine imkan tanınması ve bu çerçevede bütçe görüşmeleri süresi ile kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap’ın CHP’den istifa ederek SP grubuna geçtiğini duyurdu ve “Muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla bu tavrımızı almış bulunuyoruz. Diğer tüm siyasî partilerden de bu tavra destek bekliyoruz” dedi.

CHP’nin SP grubuna verdiği bu destek, “Kılıçdaroğlu yaklaşımı”nın partide kökleştiğini ve bu yaklaşımın ortaya çıkardığı Millet İttifakına vücut veren demokrasi dayanışmasının, İYİ Parti firesine rağmen devam ettiğini gösteriyor.

Ki İYİ Parti de 2018’de iktidarın önüne çıkardığı engelleri yine CHP’nin 15 ödünç vekille verdiği destek sayesinde aşabilmiş ve seçime katılarak Meclise girebilmişti. Ama şimdi nerelere savrulduğunu ibretle izliyoruz.

Buna mukabil Millet İttifakı seçim sonrası sergilediği şaşkınlık ve dağınıklığı aşarak yoluna devam etmeli. SP grubuyla gösterilen dayanışma bu noktada ümit verici bir işaret.

Türkiye ancak bu dayanışma ile düze çıkabilir ve bu yoldan ayrılan, kendisi kaybeder...

