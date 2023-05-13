Demokrasi için tam teyakkuz zamanı

14 Mayıs seçimi öncesinde zihinlerdeki en büyük endişelerden biri, “Bunlar iyice alıştıkları iktidarı bırakmamak için her yola tevessül eder; YSK üzerinden yapacakları sandık oyunları ile sonucu yine kendi lehlerine çevirirler” gibi sözlerle ifade ediliyor.

Ve buna karşı yapılması gerekenlerin başında, böyle bir endişenin peşinen bir kabullenme ve teslim olma haline dönüşmesine kesinlikle müsaade edilmemesi geliyor.

İkinci olarak, böyle kötümser ve karamsar bir psikolojinin yayılmaması için yoğun gayret gösterilmesi ve ne olursa olsun adalet ve demokrasi için mutlaka oy kullanma kararlılığının pekiştirilip tahkim edilmesi gerekiyor.

Üçüncüsü: Kullanılan oylara ve sandığa sahip çıkılması için ortaya çıkan gönüllü ve sivil inisiyatiflerin çalışmaları desteklenmeli.

Bilhassa Millet İttifakında bir araya gelen partiler bu inisiyatiflerle son derece yakın ve sıkı bir iletişim ve işbirliği içerisinde olmalı.

Bu çerçevede seçim günü oy verme, sayım, tasnif, sonuçları tutanağa geçirme ve bunların ilçe ve il sandık kurulları ile YSK’ya iletilmesi işlemlerinin bütün safahatının en son aşamaya kadar sıkı takipçisi olunmalı.

Sonuçların duyurulmasında iktidar güdümündeki tek kanal ve mecra düzenini kıracak alternatif haber ağlarına itibar edilmeli.

Tek ajans ve tek kanal üzerinden yapılacak manipülasyonlara fırsat vermemek için, sonuçları yerinde takip ederek sıcağı sıcağına ve doğru olarak yansıtma esasına dayanan bağımsız bir iletişim sistemi oluşturulmalı.

Sosyal medya için deprem sonrası uygulanan “bant daraltma”nın tekrarlanması ihtimaline karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmalı.

“Açık oy, gizli tasnif” ayıbı ve sandık hileleriyle tarihe geçen 1946’dan beri defalarca seçim yapmış bir ülkede yeniden benzer hilelerden endişe duyulan bir noktaya gelinmiş olması demokrasi adına hüzün verici.

Ama demokrasi mücadelesi bezginliği, yılgınlığı ve teslimiyeti kaldırmaz. Tam tersine, zorluklara karşı daha da güçlenmesi gereken bir kararlılık ve teyakkuzu icab ettiriyor.

Aynı zamanda bilhassa son hafta boyunca yapılan ve seçim gecesi daha ileri boyutlara tırmandırılmasından endişe edilen provokasyonlara karşı çok dikkatli, temkinli, olgun ve kararlı bir “müsbet hareket” içinde olmayı da.

