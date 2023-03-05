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5 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Demokrasi kervanı; yola devam

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Mart 2023, Pazar
Ne yaparsa yapsın, içine girdiği erime sürecini bir türlü durduramayan Cumhur İttifakının deprem sonrası iyice dibe vurduğu, buna mukabil Millet İttifakının arayı daha da açarak yükselişini sürdürdüğü bir noktada Akşener ne yapmaya çalışıyor?

Tweet mesajımızda ifade ettiğimiz gibi: 

“Ortak cumhurbaşkanı adayımız için anlayış birliğine vardık” metnine imza attıktan sonra o imzaya da, Millet İttifakına da ihanet eden bir manevranın ”siyasî harakiri”den başka bir anlamı ve izahı olmaz, olamaz.

Millet bu samimiyetsizliği affetmez ve demokrasi kervanı yoluna devam eder...

Akşener’in de, Millet İttifakının diğer ortaklarının da şimdiye kadar defalarca tekrarladıkları gibi, bu masayı hiç kimse dağıtamaz; dağıtmaya teşebbüs eden, altında kalır.

Görünen o ki, öyle de oluyor ve olacak.

Bu çıkıştan sonra, Millet İttifakı sayesinde var olan ve yükselen İyi Parti’nin çok hızlı bir tükeniş sürecine girmesi sürpriz olmaz.

Daha düne kadar yerden yere vurduğu tek adam rejimine “kuvvet” verecek bir atraksiyonun, bu partideki bazı MHP artıkları dışında hiç kimseden destek bulması beklenemez.

Demokrasi ve hukuk talebiyle bu partiye yönelmiş bulunanların, taahhütleriyle bu talebe cevap veren Millet İttifakına verdikleri destek ise daha da güçlenerek devam eder.

Millet İttifakının, bu taahhütlere bağlılıklarını “Millete verdiğimiz sözlerin arkasındayız” diyerek tekrar deklare eden diğer üyeleri gösterdikleri bu samimiyet ve kararlılık ile millet nezdinde daha da itibar kazanırlar.

Akşener, şimdiye kadarki bütün gayret ve emekleri de, milletin ümit ve beklentilerini de hiçe sayan aykırı çıkışıyla hem kendisi kaybeder, hem partisini dibe çekerken, Millet İttifakı onsuz da yoluna devam eder.

Türkiye’nin tek adam rejimiyle içine sürüklendiği derin kriz ortada. Bunu aşabilmenin tek yolunun, detay konulardaki farklılıkları en azından bu aşamada bir kenara bırakıp, hukuk, adalet, demokrasi ortak hedefleri için kurulacak güçlü bir dayanışma olduğunu tekrar ifade etmeye bile artık gerek yok.

Şahsî hesaplar, hırs ve kaprisler, dar ufuklu parti mülahazaları ile bu dayanışmayı sabote eden yaklaşımlar ise sahiplerine kaybettirir.

Ama demokrasi mücadelesi kazanır.

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