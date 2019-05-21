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21 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Demokrasi külâhlı tek adam rejimi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Mayıs 2019, Salı
Bediüzzaman “canavar”a benzettiği menfaat üzerine dönen siyasetin özelliklerinden birini, “Lisan-ı siyasette lâfız mananın zıddıdır” diyerek ifade eder.

Ve örnekler verir:

“Zulüm, başına adalet külâhını geçirmiş. Hıyanet, hamiyet libasını (elbisesini) giymiş. Cihada bağy (isyan) ismi takılmış. Esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad (zıtlar) suretlerini mübadele (değiş-tokuş) etmişler.”

(Mektubat, Hakikat  Çekirdekleri-35)

Sonraki dönemde bu listeye “İstibdad-ı mutlaka cumhuriyet namı verilmiş” diyerek yeni bir madde daha eklemişti Said Nursî.

Gerek Osmanlının son döneminde, gerek Cumhuriyet sonrasında siyasete de yansıyan genel tabloyu özetleyen bu örnekler halihazırda yeni versiyonlarıyla vizyonda.

Meselâ dillerden düşmeyen demokrasi, 16 yılı aşkındır iktidarı ellerinde bulunduranlarca sadece kendi iktidarları ve taraftarları için geçerli olacak şekilde kullanılıyor.

Aynı şekilde millî irade kavramı da.

Halbuki demokrasi iktidarıyla ve her görüşten muhalefetiyle toplumdaki farklı kesimlerin tamamını içine alan bir sistemdir.

Millî irade de yalnızca iktidarı değil, sandıktan çıkan tablonun genelini ifade eder.

Çok tekrarlanan meşhur deyişle iktidar her rejimde var, ama hür muhalefet sadece demokrasilerde olur. Ve muhalefet aynı zamanda demokratik bir iktidar alternatifidir. Bugünkü iktidar yıpranıp halkın oyları ile indirildiğinde nöbet muhalefete intikal eder.

Eğer bir taraftan demokrasi söylemleri dillendirilirken, diğer taraftan muhalefet bilhassa son seçimlerde hep yapıldığı üzere “hain, düşman ve terörist” ilan edilirse, eleştiriler siyasî baskılarla ve yargı sopası kullanılarak susturulmaya, sindirilmeye çalışılırsa hangi demokrasiden söz edilebilir ki?

Özellikle demokratik dünyada başka bir örneği bulunmayan yeni yönetim sistemine geçildikten sonraki durum, muhalefetin alabildiğine etkisizleştirildiği ve demokratik dengeyi sağlayacak yargı, yasama, üniversite, medya, STK’lar gibi diğer kurumların ve toplum dinamiklerinin de iktidara bağımlı hale getirildiği bir yapı ile, çok parti görüntüsü altında tesis edilen tek partiye dayalı bir tek adam sistemini ifade ediyor.

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