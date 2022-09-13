Demokrat bakış, 15-20 Temmuz’a ne der?

Merhum Demirel, 27 Mayıs’ta bürokrat, 12 Mart ve 12 Eylül’de, darbelerin hedefi olan bir başbakandı. Ama demokrasi mücadelesini bırakmadı. Milletin reyleriyle 12 Eylül yasaklarını aşıp önce yine başbakan, ardından cumhurbaşkanı seçildi.

Ömrü 15-20 Temmuz’u görmeye yetmedi.

Ama öncü işaretlerine yetişti. Ve 2014 Şubat’ındaki son ziyaretimizde bunları konuştuk. Sohbetin başında “Size de dokundular mı? Yeni Asyacılar ne yapıyor?” diye sordu.

“Şimdilik birşey yok” cevabımız üzerine “Yeni Asyacılar gayri nizamî iş yapmaz” dedi.

Ve sözlerine şöyle devam etti:

“Tasfiye işine gidildiğinde adalet yok demektir. Tasfiyeler, görevden almalar... Devlette kural var. Rule of law; hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, kanun devleti diye birşey var. Kurallar belli. Bunlar ortadan kalktığı zaman fetret olur. Kim tasfiye ediyor, belli değil. Kim? Meçhul olan o kim? Görünüşte hükümet yapıyor, ama gerçekte bütün bunları yapan kim? Keyfî idarelerde böyle olur.”

Demirel şayet 15-20 Temmuz sürecinde yapılanları görseydi, eminiz ki, bunları çok daha kuvvetli vurgularla seslendirirdi. Ve ta 1987’de Meclisteki bütçe görüşmelerinde KHK’lar için yaptığı ikazları da tekrar ederdi:

“KHK’larla herşeyi halledemezsiniz. Bilhassa kişi haklarıyla ilgili KHK olmaz, olmaması lâzımdır. Temel hakları düzenleyen KHK olmaz. Temel haklar mutlaka Meclislerin işidir.

“Ayrıca devlet memurlarının, çalışanların haklarını tanzim eden KHK’lar da olmaz. Bunlar kazanılmış hakları zedeleyebilir.

“KHK’lar daha çok ekonomik faaliyetlerin daha çabuk görülmesi için düşünülmüştür. Öyle de olmalıdır. Ama bunu bir toplumun her safhasına teşmil ederseniz o takdirde işin içinden çıkma imkânınız olmaz.”

Keza şunları da yine söylerdi:

“İnsanlık tarihi Hz. İbrahim’i masum, Nemrud’u zalim tanıyor. Firavun’u zalim, Musa’yı masum tanıyor. Ülke idaresini eline geçirenler için en önemli hadise geriye ne bırakacaklarıdır. Geriye kötü ad bıraktığınız takdirde, asırlar da geçse, silinmez, unutulmaz. İyi ad bıraktığınız zaman onun da unutulması mümkün değildir. ‘Bunlar zalimdir’ dedirtmek de vardır, ‘âdildir’ dedirtmek de vardır.”

Demokrat misyonu temsil iddiasındakilerin da kulak vermesi gereken ikazlar bunlar.