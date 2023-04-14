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14 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Demokrat misyon ve Millet İttifakı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Nisan 2023, Cuma
Kökleri Osmanlının çok partili parlamenter sisteme geçtiği İkinci Meşrutiyet dönemindeki Ahrar Fırkasına dayanan ve Türkiye’yi 14 Mayıs 1950 seçimi sonrasında demokrasi ile tanıştıran Demokrat misyon, Millet İttifakında da temsil ediliyor.

Bilindiği gibi, bu misyonun cumhuriyet dönemindeki partileri 1946-60 arasında DP, 1961-80 arasında AP, 1983-2002 arasında da DYP idi. Bütün darbeler de bu partilerin ya tek başına veya koalisyon ortağı olarak iktidarda oldukları zamanlarda gerçekleştirildi.

27 Mayıs 1960 darbesi DP hükümetini silah zoruyla devirip başbakanını ve iki bakanını idam etti, partiyi de kapattı. Devamı olarak kurulan AP 1965’te tek başına iktidar oldu, ama 12 Mart 1971 muhtırasıyla yine çekilmek zorunda bırakıldı. Ardından tabanı parçalayıp dağıtma planları uygulamaya konuldu ve büyük ölçüde başarılı da olundu.

AP yıllar sonra 1979-80’de güç bela yeniden toparlandı, ama bu defa da 12 Eylül ihtilali geldi ve çok ağır bir darbe daha vurdu.

AP’nin devamı olarak kurulan DYP, darbecilerin koyduğu siyasî yasakların 1987’de referandumla kalkmasının ardından yapılan seçimlerde Meclise girip muhalefetteki yerini aldı ve 1991’de koalisyonla da olsa iktidar olmayı başardı. 1995 seçiminden sonra kurulan hükümetlerden biri olan ve ortağı olduğu Refahyol koalisyonunda iken de post-modern darbe 28 Şubat süreci başlatıldı.

O sürecin gölgesinde yapılan 2002 seçiminde dönemin iktidar partileriyle birlikte DYP’nin de dahil olduğu muhalefet de büyük ölçüde tasfiye oldu. Sonraki yıllarda DYP hem dış, hem iç sebeplerle iyice eriyip silindi, ama Demokrat misyon DP ile devam ediyor.

Halihazırda da devam eden birçok olumsuzluk ve handikap sebebiyle DP nicelik olarak, olması gereken konumun çok uzağında olsa da dayandığı değerlerden kaynaklanan nitelik ve özgül ağırlığı itibarıyla siyasette hâlâ önemli bir yere sahip. Millet İttifakının bileşenlerinden biri olması da bunun ifadesi.

Dahası, Demokrat misyonun temel prensipleri olan adalet, hukuk, demokrasi, hak ve hürriyetler, şeffaflık, halka hizmet... Millet İttifakına vücut veren ortak paydanın esasları.

Millet İttifakı, Demokrat misyonun hedefleri üzerine bina edilen bir beraberliğin adı.

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