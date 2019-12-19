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Demokratlar, birleşin

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Aralık 2019, Perşembe 00:14
Yıllardır tırmanarak gelen antidemokratik ve hukuk dışı uygulamaların OHAL ve tek adam rejimiyle “pik” yaptığı noktada ülkenin içine sürüklendiği tablo, birçok insanı derin bir karamsarlık, ümitsizlik, bezginlik ve yılgınlık halet-i ruhiyesine sokmuş durumda.

Ancak toplumun bu psikolojiye kesinlikle teslim olmaması, tam tersine zorlukların daha da kuvvetlendirdiği bir kararlılıkla mücadeleyi sürdürmesi lâzım. Bunun için özellikle kanaat önderlerine çok iş düşüyor.

Bu noktada büyük önem taşıyan hususlardan biri, adalet, hukuk, özgürlük ve demokrasi gibi temel değerler ekseninde güçlü bir ittifak ve dayanışmanın oluşturulması.

Karşı karşıya olunan dayatmacı yapı ve işleyişin, bireysel tavır alışlarla aşılması mümkün değil. Kesinlikle güçbirliğine ihtiyaç var.

Onun için, dünya görüşleri ve siyasî tercihleri farklı da olsa, adalet ve demokrasi ortak paydasında buluşabilecek kesimlerin bu birlikteliği daha fazla gecikmeden, bir an önce hayata geçirmeleri şart ve kaçınılmaz.

Böyle bir dayanışmanın siyasetteki tezahürü geçen yılki 24 Haziran seçimleri öncesinde kurulan Millet İttifakıyla bir ölçüde gerçekleşmiş ve neticesi de olumlu olmuştu.

Bu sayede Meclisi kilitleyen 4’lü yapı kırılarak çeşitlilik kazandı ve nisbeten daha çok sesli bir siyasî tablo ortaya çıktı. İktidar blokunun bütün engelleme çabalarına, karalamalarına, tehdit ve korkutmalarına rağmen.

Bu ittifakın yerel seçimde de devam etmesi, yola çıktığı aşamada sürekli “gömlek değiştirmek”ten dem vurduğu halde, son kertede kendisini RP’den başlatan iktidar partisine, çeyrek asırdan beri elinde tuttuğu Ankara ve İstanbul belediye başkanlıklarını kaybettirdi.

Şimdi de kendi içerisindeki ayrılma ve kopmalarla güç kaybetmeye devam ediyor.

Tek adam rejiminin ülkeyi içte de, dışta da giderek daha da ağırlaşan sorunlarla karşı karşıya bıraktığı bir süreçte, bu rejimi bertaraf etmek ve çok bozulan demokratik dengeleri tekrar yerine oturtmak için, demokrasiden yana olanların, çabalarını yoğunlaştırıp hızlandırmaları çok daha özel bir önem kazanmış durumda.

Millet hâkimiyetini 110 yıl önce vurgulayan Bediüzzaman’ın “Mevcudiyet-i milleti göstermek lâzım, mevcudiyetinizi ittihadla gösterin” çağrısı bugün de yerine getirilmeyi bekliyor...

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