"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Demokratlığın yeniden inşası için...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Eylül 2023, Pazar
Darbe ürünü anayasa ve onunla bağlantılı temel kanunlarla kurulup tek adam rejimiyle tahkim edilen siyasî düzen ve sistemdeki tıkanma, ancak halkın bu durumu fark ederek bir arayışa girmesi ve bu arayışa tatminkâr cevap verebilecek güçlü ve inandırıcı alternatiflerin ortaya çıkması ile aşılabilir.

Ancak Türkiye hâlâ o noktada değil.

Gerçi nihayet yavaş yavaş bir farkındalığın gelişmeye başladığını düşündüren işaretler beliriyor gibi; ancak bunların tıkanan siyasete yeni ve sağlıklı bir mecra açacağını söyleyebilmek henüz zor.

Gerçi herşeye rağmen küçümsenmeyecek bir mesafe alındı, ama yeterli olduğunu söylemek mümkün değil.

14-28 Mayıs seçimlerinden çıkan neticeler ortada.

Gelişmelerin doğru ve sağlıklı bir zeminde kanalize edilip hızlandırılması için, demokrasi ve hukukun evrensel kriterleri çerçevesinde bir toplumsal bilinçlenmenin fikrî altyapısını güçlendirmek gerekiyor.

Mevcut tabloda parti siyasetiyle yapılabilecek birşey değil bu. Akademik zeminlerde ve sivil toplum platformlarında ortaya konulacak ciddi çalışmalara ihtiyaç var.

Hedef, demokratlığın fikrî temellerinin yeniden inşa ve takviye edilmesi olmalı.

Buna yönelik araştırmalar, fikir jimnastikleri, çalıştaylar, toplumsal etkinlikler organize edilmeli ve yayınlar yapılmalı.

Bu çalışmalarda geçmişin birikimleriyle bugünün güncel bilgi ve teknikleri harmanlanarak yeni sentezlere ulaşılmalı.

Bunun için fikrî altyapının inanç referanslarımızla irtibatını kuran Bediüzzaman gibi pusula bir şahsiyetin, gerçek ve doğru bir demokratlığın temel parametrelerini ortaya koyan fikirleri rehber olmalı.

Onun meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, kanun hakimiyeti, hürriyet, istibdat ve tahakküm, meşveret, Meclis, millet iradesi, kamuoyu, hizmet devleti, muhalefet gibi  başlıklarla ilgili olarak dile getirdiği tesbitler ve yaptığı tarifler, Müslüman bir toplumda demokratik bir hukuk devletinin tesisi için son derece önem taşıyan çıkış noktaları.

Bunları AB kriterlerinde ifadesini bulan çağdaş demokrasi ve hukuk standartlarıyla buluşturarak yorumlayacak fikrî çalışmalar, malûm sebeplerle giderek daralan demokrasimize nefes aldırır; tıkanan siyasete yeni ufuk ve pencereler açar.

Türkiye’nin tek adam rejimiyle sürüklendiği derin kriz ve çıkmazdan kurtulup normalleşmesi için bu çalışmalar şart.

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kahramanmaraş'ta 6 kişinin öldüğü feci kazada yaralanan 25 yaralıdan 18'i taburcu oldu

    Kosova, plastik poşeti yasaklıyor

    5 çocuğuyla 13 gün boyunca su ve yiyecek için yürüdü

    Öğretim yılı için tedbirler alındı

    En uzun işletmenin ömrü 3-5 yıl sürüyor

    İhracat ikliminde zayıflama

    G20 zirvesi başladı

    Zaman daralıyor

    Türkiye’de deprem olmayacak yer yok

    Tekstilde kriz derinleşiyor

    Anayasa tartışmaları algı operasyonu

    Kanal İstanbul susuz bırakacak

    Teknik öğretmenlere puan şartı

    Dünyada gıda ucuzlarken Türkiye’de yüzde 73,6 arttı

    Alman Meclisi önünde 75 metrelik sembolik "Yetim Sofrası" kuruldu

    'Trump, servetini yaklaşık 3,6 milyar dolar fazla gösterdi' iddiası

    Fransa'daki skandal abaya (uzun elbise) yasağına karşı tepkiler devam ediyor

    'Rusya'nın düzenleyeceği seçimlerin yasal zemini yok'

    Rusya, Ermenistan’a nota verdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kahramanmaraş'ta 6 kişinin öldüğü feci kazada yaralanan 25 yaralıdan 18'i taburcu oldu
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, dehşetli bir zamanın mahsulü
    Mehmet KARA

    Milleti zor yıllar bekliyor!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlığın yeniden inşası için...
    Adnan NACİR

    Sultanların Filesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Gıybet, ölü eti yemek; ya iftira?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siboplardan siboba ayar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Rifat OKYAY

    Enaniyet ve rahat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.