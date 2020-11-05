"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Deprem dayanışması

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Kasım 2020, Perşembe
Korona salgınının özellikle İstanbul’da ürkütücü boyutlara ulaştığı bir aşamada, bu hayatî ve kritik gelişmeyi dahi geri plana iten İzmir depremi, tekrar hatırlatıp tazelediği derslerle birlikte, son dönemdeki ayrıştırma siyasetleriyle çok zedelenen toplumsal dayanışmamızın da herşeye rağmen ölmediğini ve aynı dirilikte sürdüğünü gösterdi.

Arama-kurtarma çalışmalarında enkazdan sağ çıkarılan her bir insanımızın ve bilhassa 3 yaşındaki meleklerimiz Elif ve Ayda’nın kurtuluşu, bunda büyük emeği olan ekiplerle birlikte hepimizi sevinç gözyaşlarına gark etti. Bütün Türkiye onlar için tek ses, tek nefes haline geldi, tam manasıyla seferber oldu.

Buna karşılık, Ayda’nın enkazdan maalesef sağ çıkarılamayan annesi başta olmak üzere sayısı 114’e ulaşan ve aralarında 10-11 yaşındaki evlatlarımızın, gencecik lise ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu kayıplarımızın yakıcı ve derin acısıyla yüreklerimiz dağlandı.

İnşaallah şehittirler inancıyla ferahlıyoruz.

Ve yaralananlara Allah’tan hayırlı şifalar niyaz ediyor; yaraların âcilen sarılmasını diliyor; “Allah tekrarından ve beterinden korusun” diyerek ve gereken dersleri her yönüyle alıp gereklerini eksiksiz yerine getirerek yola devam etmeyi inşaallah başaralım diyoruz.

Deprem sonrasındaki dayanışmadan söz ediyoruz. Bütün Türkiye’nin İzmir ve Ege için tek yürek olması; her taraftan deprem bölgesine yağan yardımlar; evi yıkılmış depremzedelere yazlıkların ve otellerin açılması, bu dayanışmanın daha önceki afetlerde de defaatle görülmüş yeni örnek ve tezahürleriydi.

Böylece bir defa daha şahit olduk ki, bizim toplumumuzdaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu herşeye rağmen canlılığını koruyor.

İçeriden ve dışarıdan yapılan onca tahriklere; hassas sosyal fay hatlarına yönelik provokasyonlara; ayrıştırıcı, dışlayıcı, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı gerilim siyaset ve söylemlerine rağmen, bütün siyasî ve dünyevî görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakarak ortak duygularla kenetlenebiliyoruz. Şükürler olsun...

Bu bizim en büyük güç kaynaklarımızdan ve zenginliklerimizden biri. Karşı karşıya olduğumuz çok yönlü ve çok boyutlu ağır sorunlardan kurtulabilmemizin de güvencesi.

Ülkemizi insan ve vicdan eksenli bu güçlü dayanışma ile düze çıkaracağız inşaallah.

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kritik Wisconsin eyaletini Biden kazandı

    Başakşehir'den Manchester United'a karşı tarihi galibiyet

    İngiltere'deki ikinci karantina yarın başlayacak

    ABD'de kazanan henüz belli değil

    Viyana’daki terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    İtalya'da yeniden alarm zilleri çalıyor!

    ABD'deki tarihi seçime tarihi katılım gerçekleşti

    Bakan Koca: Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli

    Hakkari'de işçilere terör saldırısı: 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı

    Bakan Koca uyardı!

    7 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Başakşehir'in rakibi Manchester United

    Endonezya’dan Fransa'ya tepki: "Fransız mallarını yerel ürünlerle değiştiriyoruz"

    Azerbaycan: Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağını düşürdük

    ABD, 59. başkanını seçiyor

    İstanbul'da alınan yeni tedbirler açıklandı

    Slovenya, Trump'ı kutlayan ilk ülke oldu

    İzmir'deki okullara ilişkin açıklama

    ABD, Tayvan'a 600 milyon dolarlık SİHA satacak

    Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Profesör ve imtihan
    Ahmet BATTAL

    Biz devlet miyiz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem dayanışması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanatın son demleri (2)
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberlere devam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Güneşe zarar vermek mümkün mü?
    Süleyman KÖSMENE

    İhlâs Risalesi’nde mesleğimizin esasları
    Ali Rıza AYDIN

    Komşunun külü
    Mikail YAPRAK

    “Medeniyet ile barbarlık arasında bir mücadele”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.