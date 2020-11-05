Deprem dayanışması

Korona salgınının özellikle İstanbul’da ürkütücü boyutlara ulaştığı bir aşamada, bu hayatî ve kritik gelişmeyi dahi geri plana iten İzmir depremi, tekrar hatırlatıp tazelediği derslerle birlikte, son dönemdeki ayrıştırma siyasetleriyle çok zedelenen toplumsal dayanışmamızın da herşeye rağmen ölmediğini ve aynı dirilikte sürdüğünü gösterdi.

Arama-kurtarma çalışmalarında enkazdan sağ çıkarılan her bir insanımızın ve bilhassa 3 yaşındaki meleklerimiz Elif ve Ayda’nın kurtuluşu, bunda büyük emeği olan ekiplerle birlikte hepimizi sevinç gözyaşlarına gark etti. Bütün Türkiye onlar için tek ses, tek nefes haline geldi, tam manasıyla seferber oldu.

Buna karşılık, Ayda’nın enkazdan maalesef sağ çıkarılamayan annesi başta olmak üzere sayısı 114’e ulaşan ve aralarında 10-11 yaşındaki evlatlarımızın, gencecik lise ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu kayıplarımızın yakıcı ve derin acısıyla yüreklerimiz dağlandı.

İnşaallah şehittirler inancıyla ferahlıyoruz.

Ve yaralananlara Allah’tan hayırlı şifalar niyaz ediyor; yaraların âcilen sarılmasını diliyor; “Allah tekrarından ve beterinden korusun” diyerek ve gereken dersleri her yönüyle alıp gereklerini eksiksiz yerine getirerek yola devam etmeyi inşaallah başaralım diyoruz.

Deprem sonrasındaki dayanışmadan söz ediyoruz. Bütün Türkiye’nin İzmir ve Ege için tek yürek olması; her taraftan deprem bölgesine yağan yardımlar; evi yıkılmış depremzedelere yazlıkların ve otellerin açılması, bu dayanışmanın daha önceki afetlerde de defaatle görülmüş yeni örnek ve tezahürleriydi.

Böylece bir defa daha şahit olduk ki, bizim toplumumuzdaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu herşeye rağmen canlılığını koruyor.

İçeriden ve dışarıdan yapılan onca tahriklere; hassas sosyal fay hatlarına yönelik provokasyonlara; ayrıştırıcı, dışlayıcı, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı gerilim siyaset ve söylemlerine rağmen, bütün siyasî ve dünyevî görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakarak ortak duygularla kenetlenebiliyoruz. Şükürler olsun...

Bu bizim en büyük güç kaynaklarımızdan ve zenginliklerimizden biri. Karşı karşıya olduğumuz çok yönlü ve çok boyutlu ağır sorunlardan kurtulabilmemizin de güvencesi.

Ülkemizi insan ve vicdan eksenli bu güçlü dayanışma ile düze çıkaracağız inşaallah.