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9 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Deprem sonrası AB ile yeni sayfa?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
09 Mart 2023, Perşembe
AB Komisyonu insanî yardımlar ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic’in “Bu deprem trajedisi, özellikle Türkiye ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak için bir fırsattır” sözü, 17 Ağustos depremi sonrasındaki gelişmeleri hatırlattı.

O zamanki adı Ortak Pazar olan AB’ye Türkiye’nin üyelik müracaatı, ta 1959’da dönemin Dışişleri Bakanı merhum şehit Fatin Rüştü Zorlu’nun girişimiyle yapılmıştı. Ama bizde Zorlu ile Menderes ve Polatkan’ın canına kıyan 27 Mayıs’la başlayıp sonrasında da bir türlü sonu gelmeyen ihtilaller ve Kemalist statükonun inatçı direnişi, bu sürecin olumlu bir neticeye bağlanmasına izin vermedi.

Avrupa’daki Türkiye karşıtları da o cenahta aleyhimizde çalışınca iş tamamen kilitlendi.

Devran böyle dönerken, 28 Şubat sürecinin iyice azıttığı 1999’da meydana gelen 17 Ağustos depremi, AB’deki—Üstad Bediüzzaman’ın “Birinci Avrupa” olarak nitelediği—insanî değerlerden yana olan kesimleri harekete geçirdi ve o yılın Aralık ayındaki AB zirvesinde Türkiye’nin adaylığı kabul edildi.

O günkü Ankara hükümeti yine ayak sürüdüyse de devrin Cumhurbaşkanı merhum Demirel ağırlığını koydu ve süreç başladı.

Ve AB yakın takibe aldığı Türkiye’de 28 Şubat’a dayanak teşkil eden antidemokratik anayasa ve kanun hükümlerinin değiştirilmesi için bastırdı. 12 Eylül darbe anayasasının başlangıç kısmında resmî ideolojiyi dayatan ibareler kısmen de olsa değiştirildi.

28 Şubatçıların 1991’de kaldırılan TCK 163 yerine ikame ettikleri 312. maddeyi “irtica” gerekçesiyle dindarlara ve özellikle Yeni Asya’ya karşı kullanmalarına da yine AB’nin ısrarlı takipleri neticesinde nihayet verildi.

(O dönemde Yeni Asya’ya yapılan yoğun baskılar AB raporlarında da kayda geçmişti.)

Üstelik bu olumlu gelişmeler, Bahçeli’nin de ortağı olduğu koalisyon hükümetinin isteksizliğine ve direnişine rağmen sağlandı.

AKP iktidarının ilk yıllarındaki demokratikleşme adımları da AB sürecinin sonucuydu.

Ama sonra işler değişti. AKP AB’ye sırtını dönüp, 28 Şubatçıların desteğiyle Türkiye’yi tek adam rejimine sürüklerken, AB de demokratikleşme adımlarını takipten vazgeçti.

Gelinen noktada 6 Şubat depremleri yeni bir sayfa açmanın fırsatı kılınabilir mi? Keşke!

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