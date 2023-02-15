Depremden 10 gün sonra

6 Şubat depremlerinin 10. gününe eriştiğimiz şu aşamada konuşulanlardan bazılarını birlikte gözden geçirelim:

Can kayıplarının sayısı artmaya devam ederken, 200 saat sonra bile enkaz altından sağ çıkarılanların buruk sevinci yaşanıyor.

Bu noktada, arama-kurtarma çalışmaları için müdahale edilmesinde çok geç kalınan enkazların kaldırılması için acele edilmemesi gerektiği noktasında uyarılar yapılıyor.

İki gerekçeyle:

Enkaz altındakilerden hâlâ canlı kalanlar olabileceği gibi, vefat etmiş olanların da dikkat, hassasiyet ve titizlikle, vücut bütünlükleri korunarak çıkarılması, insanî bir vecibe.

17 Ağustos’ta buna riayet edilmeyip yer yer çok vahşi uygulamalara meydan verildiğinin tüyler ürpertici örnekleri hatırlatılıyor.

Diğer bir önemli gerekçe; yıkılan binaların enkaz örnekleri alınmalı ve muhafaza edilmeli ki, açılması muhtemel soruşturma ve davalarda delil olarak değerlendirilebilsin.

Gündemdeki bir diğer konu, evleri yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü için açıkta kalan depremzedelere çadır, yatak, yastık, battaniye, ısıtıcı, kıyafet, ekmek, yemek ve diğer ihtiyaç malzemelerinin dağıtımında hâlâ bir düzen ve koordinasyonun sağlanamadığı.

Gönderilen yardım malzemelerinin bazı yerlerde aşırı şekilde yığılırken kimi yerlere ulaşmadığı veya yetersiz olduğu belirtilirken, GBT taramasında KHK’lı olduğu ortaya çıkanlara çadır başta olmak üzere ihtiyaç malzemelerinin verilmediği söyleniyor.

Tartışılan bir başka konu, evsiz kalan depremzedelere geçici konaklama yerleri tahsisine, ani bir kararla üniversitelerde yüz yüze eğitime son verilerek, derhal boşaltılması istenen KYK yurtlarından başlanması...

Ve bazı yurtlarda öğrencilerin, kelimenin tam anlamıyla, kapı önüne konulması!!!

Eşyaları rast gele torbalara tıkılarak!!!

Ve Türkiye’nin her yerinde orduevi, polisevi, öğretmenevi, hâkimevi... gibi farklı kurumlarda çalışan kamu görevlilerine hizmet veren misafirhaneler, tatil tesisleri ve ayrıca oteller duruyorken... Gerçi otellerin bir kısmı depremzedeleri misafir etmeye hazır olduklarını duyurdular, ama ne kadarı, bilmiyoruz.

Ehliyet, liyakat, adalet ve hakkaniyet ihtiyacı bu süreçte de kendisini gösteriyor.