Derebeyi düzeni çökecek

Anayasa Mahkemesinin kimi cezaevlerinde diğer bazı gazetelerle birlikte bilhassa Yeni Asya’ya uygulanan yasak için verdiği “Hukuksuz ve ifade özgürlüğü ihlali” kararına konu olan 1809 başvurunun sahiplerinden, gazetemiz için AYM’ye başvurmuş olanların karar sonrası mesajları gelmeye devam ediyor.

Bunlardan birinde şöyle deniliyor:

“Bu tazminat az, itiraz edeceğim, kabul edilmezse AİHM’e taşıyacağım. İçeride onca yıl gazetesiz bırakılmanın karşılığı bu olmamalı.”

AYM’nin uygulama için verdiği “ihlal” kararı elbette ki önemli. Ama manevî tazminat olarak hükmettiği sembolik rakama gösterilen bu tepki de haksız değil, yabana atılmamalı.

İfade özgürlüğünün ihlali ve engellenmesi gibi son derece ciddi, vahim ve ağır bir hukuksuzluğun bedeli çok daha fazla olmalı.

Kocaeli’den gönderilen bu mesaj, daha önce konu ettiğimiz ve Akşehir’den gönderilen “cezaevi yönetimine suç duyurusu” mesajı gibi, kararlı ve takipçi bir duruşun ifadesi.

Takdire ve desteğe şayan bir duruş bu.

Konuyla ilgili Youtube yayınımıza yapılan bir yorumdaki şu bilgi ise, yasakçıların hukuksuzlukta hiçbir sınır tanımadıklarını ve büsbütün “azıttıklarını” gösteren bir örnek:

“İçeride olan arkadaşlarımızdan haber alıyorum. Yeni Asya okuyanlar ‘Islah olmadı’ diye bazı haklardan mahrum ediliyormuş. Erken tahliyede düşük puan veriliyor, bu nedenle içeride daha uzun süre kalıyorlarmış.”

Belli ki, bunu yapanlar, aldatıcı ”konfor”u içinde terör estirdikleri bu derebeyi düzeninin ilânihaye devam edip gideceği ve kendilerinden hiçbir şekilde hesap sorulmayacağı hesabı ve zannıyla işi buralara vardırmışlar.

Ama Türkiye onlara ve “sınırsız yetki-sıfır denetim”le işleyen tek adam rejimindeki karanlık azmettiricileriyle arka çıkanlarına rağmen mutlaka hukuka dönecek ve o gün geldiğinde nasıl fena halde yanıldıklarını görecekler.

Ve yaptıklarının hesabı hukuk içinde sorulduğu zaman, şimdi vicdansız ve hukuksuz bir şekilde haklarını gasp edip mağdur ettiklerinden esirgedikleri hukukun kendilerine de lâzım olduğunu onlar da idrak edecekler.

O günün gelmeyeceğini veya çok uzak olduğunu zannetmesinler. O gün hızla yaklaşıyor. AYM’nin kararı öncü işaretlerden biri.

Evet, geliyor gelmekte olan. Kaçış yok...