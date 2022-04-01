"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Derebeyi düzeni çökecek

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Nisan 2022, Cuma
Anayasa Mahkemesinin kimi cezaevlerinde diğer bazı gazetelerle birlikte bilhassa Yeni Asya’ya uygulanan yasak için verdiği “Hukuksuz ve ifade özgürlüğü ihlali” kararına konu olan 1809 başvurunun sahiplerinden, gazetemiz için AYM’ye başvurmuş olanların karar sonrası mesajları gelmeye devam ediyor.

Bunlardan birinde şöyle deniliyor:

“Bu tazminat az, itiraz edeceğim, kabul edilmezse AİHM’e taşıyacağım. İçeride onca yıl gazetesiz bırakılmanın karşılığı bu olmamalı.”

AYM’nin uygulama için verdiği “ihlal” kararı elbette ki önemli. Ama manevî tazminat olarak hükmettiği sembolik rakama gösterilen bu tepki de haksız değil, yabana atılmamalı.

İfade özgürlüğünün ihlali ve engellenmesi gibi son derece ciddi, vahim ve ağır bir hukuksuzluğun bedeli çok daha fazla olmalı.

Kocaeli’den gönderilen bu mesaj, daha önce konu ettiğimiz ve Akşehir’den gönderilen “cezaevi yönetimine suç duyurusu” mesajı gibi, kararlı ve takipçi bir duruşun ifadesi.

Takdire ve desteğe şayan bir duruş bu.

Konuyla ilgili Youtube yayınımıza yapılan bir yorumdaki şu bilgi ise, yasakçıların hukuksuzlukta hiçbir sınır tanımadıklarını ve büsbütün “azıttıklarını” gösteren bir örnek:

“İçeride olan arkadaşlarımızdan haber alıyorum.  Yeni Asya okuyanlar ‘Islah olmadı’ diye bazı haklardan mahrum ediliyormuş. Erken tahliyede düşük puan veriliyor, bu nedenle içeride daha uzun süre kalıyorlarmış.” 

Belli ki, bunu yapanlar, aldatıcı ”konfor”u içinde terör estirdikleri bu derebeyi düzeninin ilânihaye devam edip gideceği ve kendilerinden hiçbir şekilde hesap sorulmayacağı hesabı ve zannıyla işi buralara vardırmışlar.

Ama Türkiye onlara ve “sınırsız yetki-sıfır denetim”le işleyen tek adam rejimindeki karanlık azmettiricileriyle arka çıkanlarına rağmen mutlaka hukuka dönecek ve o gün geldiğinde nasıl fena halde yanıldıklarını görecekler.

Ve yaptıklarının hesabı hukuk içinde sorulduğu zaman, şimdi vicdansız ve hukuksuz bir şekilde haklarını gasp edip mağdur ettiklerinden esirgedikleri hukukun kendilerine de lâzım olduğunu onlar da idrak edecekler.

O günün gelmeyeceğini veya çok uzak olduğunu zannetmesinler. O gün hızla yaklaşıyor. AYM’nin kararı öncü işaretlerden biri.

Evet, geliyor gelmekte olan. Kaçış yok...

Okunma Sayısı: 504
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazan öncesi zam furyası

    Doğal gaza yüzde 35 zam

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    AB’nin üst düzey yöneticilerine Rusya'dan yaptırım kararı

    40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istendi

    Rusya’nın bile gerisinde kaldık

    Korkunun ecele faydası yok

    7,5-10 TL arasında satılacak

    Takipteki borçlular 3 kat arttı

    İsrail’de tahriklerin sonu gelmiyor

    Türkiye’de nefret suçları artıyor

    Zeytin ağaçlarını sökmeye başladılar

    İstanbul’u bekleyen 9 tehlike

    Tarihi camiler de Ramazan'a hazır

    Yüzde 80’imiz sosyal medya kullanıyor

    Bir yıl sonra uzaydan indi

    Seçimde parmak boyası şart

    Mağduriyetle geldiniz, zalim oldunuz

    BM'den Afganistan için 4,4 milyar dolar yardım çağrısı

    Rubleyle ödeme yapmayana Rus gazı yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derebeyi düzeni çökecek
    Şükrü BULUT

    Manevi maratona hazır mıyız?
    Genel

    Doğal gaza yüzde 35 zam
    Genel

    Ramazan öncesi zam furyası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Neye aç, neye tok?
    Risale-i Nur'dan

    Şeair içinde en parlağı Ramazan-ı Şerif
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’nin istikbâl ümidi (5)
    Furkan Alyakut

    Türkiye’de doktor olmak
    MUHSİN BOZKURT

    Hürriyet ve demokrasi üstüne

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.