Ders almak için daha ne olmalı?

Kadim okurlarımızdan ve Denetim Kurulu üyemiz Halit Ceylan, seçim sonrasındaki sohbetimizde bir hatırasını aktardı:

28 Şubat sürecinin bütün şiddetiyle devam ettiği bir ortamda yapılan 18 Nisan 1999 seçimlerinden, Ecevit’in başında olduğu DSP yüzde 22 küsur oyla birinci çıkmıştı.

Bunun en önemli sebebi, seçim öncesinde Öcalan’ın Kenya’da yapılan bir CIA operasyonu ile Türkiye’ye teslim edilmiş olmasıydı.

O zaman da Ecevit, Mesut Yılmaz ve Hüsamettin Cindoruk’un başbakan yardımcısı olduğu Anasol-D hükümetinin başbakanıydı.

Ve “Öcalan operasyonu” Ecevit’e yaradı.

Seçim sonrasındaki yeni hükümeti yine o kurdu. Bu seferki ortaklarından biri Bahçeli, diğeri üçüncü ortak olarak yine Yılmaz oldu.

Bu hükümet de 28 Şubat politikalarını sürdürdü. Başörtüsü yasağı o dönemde iyice şiddetlendirilip daha da yaygın hale getirildi.

Fazilet Partisinden seçilen başörtülü milletvekili Merve Kavakçı’ya Ecevit’in öncülüğünde “Dışarı!” tezahüratının yapılması olayı yeni Meclis göreve başlarken cereyan etti.

Başörtüsüyle seçilen MHP’li Nesrin Ünal’ın kürsüde başını açarak yemin etmesi de.

(Bugün MHP ve DSP AKP ile birlikteler...)

İşte o zaman Halit Ceylan seçim sonucu için “Bu nasıl iş?” diye sorduğu rahmetli Kutlular Ağabeyden, “Bunca zulmün ardından böyle bir netice çıkınca, Allah muhafaza, başımıza çok büyük bir musibetin gelmesinden endişe ederim” şeklinde bir cevap almış.

17 Ağustos depremi ondan sonra geldi.

Ve Kutlular Ağabey o depremi “İlahî ikaz” olarak yorumladığı için 276 gün hapis yattı.

Son dönemde de Türkiye 28 Şubat’ı dahi sollayan zulümlerin yaşandığı ve çoğunluğun bunlara seyirci kaldığı, hatta destek verip alkış tuttuğu bir ülke haline geldi. Bu halin de umumî bir musibet için kadere fetva verdireceği noktasında çok ikazlar yaptık.

Ve umumî musibetler peş peşe geldi. Depremler, seller, yangınlar, pandemi, ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı ve en nihayet 6 Şubat depremleri... Ama anlaşılmaz ve inanılmaz bir şekilde bunlardan da ders alınmadığını görüyoruz. “Asrın felaketi” denilen 6 Şubat depremi bile seçim hayhuyunda unutturuldu...

“İbret ve ders almak için daha ne olması gerekir?” dedirten bir halle karşı karşıyayız.

Allah sonumuzu hayreylesin...