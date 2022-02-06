Devlet cemaatlerden, cemaatler devletten ellerini çeksin

Büyük İstanbul gazetesinde Adnan Deniz’e verdiğimiz mülâkata yine “cemaat” bahisleriyle devam ediyoruz:

- Cemaatlerin işi devleti yönetmek olmadığı gibi devletin işi de cemaatlere nizam vermek değildir. Söylemlerinizden hareketle peki burada denge unsuru olan şey tam olarak nedir? Bir de Gülen grubuyla birlikteliğiniz ne zaman ve nasıl sonlanmıştır?

- Sondan başlayayım; 12 Eylül’den sonra darbecilerin belli şartlar karşılığında birlikte çalışma teklifinde bulunduğu Mehmet Kutlular’ın “Ben reddedince Gülen’e gittiler” açıklaması gösteriyor ki, (1974’te yolunu ayırmış olan Gülen’le) artık ayrılığımız kesinleşmiştir. Bunu neden mi söylüyorum;

Bu tarihlerle eşzamanlı Gülen’in önünün açılması ve görünen, görünmeyen yoğun desteklerle getirildiği nokta Mehmet Kutlular’ı teyit etmiştir.

Sonrasında Mehmet Kutlular Ağabeyin 1990 mevlidinden sonra gözaltına alındığı süreçte gerçekleşen bir MİT sorgusu var.

O sorguyu yapanlara şöyle demiş:

“Resmî ideoloji güdümündeki devlet fitnekâr elini cemaatlerin içinden çekse meseleleri kendi içimizde rahatlıkla çözebiliriz.”

Çünkü cemaatlere çeşitli zamanlarda kurgulanmış sızmalar oluyor ve tuzağa düşmeler de o sızmalar vasıtasıyla gerçekleşiyor.

Ticarîleşme, siyasîleşme, cemaatlerin önde gelen insanlarının şahsî ve hissî uyumsuzluklarının köpürtülerek kullanılması, tahrik edilmesi ve bunun büyük fitnelere ve ihtilâflara dönüştürülmesi, bu sızmaların en üzücü neticesidir.

Bu yüzden özellikle 1980’le birlikte ve 12 Eylül’den sonra bu tuzaklar çok işletilmeye başlandı.

“Devletin elini soktuğu şeyden hayır gelmez” diyordu Kutlular Ağabey.

Kaldı ki, devletin kendisi bir kere denetime kapalı. Hele bu son dönemlerde tek adam rejimiyle birlikte tamamen sorgulanamaz bir şekle dönüştü.

Bir devletin cemaatler tarafından yönetilmesi gibi bir kıstas olmaz.

Cemaat mensubiyeti devlette görev almak için bir tercih sebebi de olmamalı, münhasıran dışlama sebebi de olmamalı.

Tek ölçüt ehliyet ve liyakat olmalı.

