Devletin üç direği

Bediüzzaman 2. Meşrûtiyetin ilanının 3. günü Sultanahmet Meydanında düzenlenen mitingde irad edip sonra Selânik’te tekrarladığı “Hürriyete hitap” nutkunda diyor ki:

“Bu zamanda revabıt-ı içtima (sosyal ve toplumsal bağlar) o kadar tekessür etmiş (çoğalmış) ve levazım-ı taayyüş (maişet ve geçim için gerekli şeyler) o derece taaddüt etmiş (çeşitlenmiş) ve semerat-ı medeniyet (medeniyetin meyveleri, ürünleri) o kadar tefennün etmiş (farklı ilimlere ve uzmanlık alanlarına konu olmuş) ki, ancak yalnız kalb-i millet hükmünde olan meclis-i meb’usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet (medeniyetin gücü ve kılıcı) menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr (fikir hürriyeti) o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir.” (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 179)

Burada, yeni çağda devletin dayanacağı üç temel direği Meclis, meşveret ve fikir-ifade hürriyeti olarak sıralıyor Said Nursî.

Seçilmiş vekillerden oluşan Meclisi milletin kalbi olarak nitelerken, ümmetin ortak fikrinin orada yapılacak meşveretle ortaya çıkacağını, bu meşveretin doğru ve sağlıklı neticeler üretebilmesinin en önemli şartının da fikir ve ifade hürriyeti olduğunu söylüyor.

Bunlar iç içe diyebileceğimiz derecede irtibatlı ve birbirini tamamlayan temel esaslar.

Çağdaş devlet şahsa değil, Meclise dayalı bir sistemle yönetilir. Bu Meclis, ülke meselelerini istişare ederek sonuca bağlar ve sorunları çözer. Ama bunun için, istişarelerin mutlaka hür bir ortamda yapılması gerekir.

Nitekim Üstadın “Meb’us (milletvekili) hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir” sözü (age, s. 224) bu manaya işaret ediyor.

“Meşrutiyet (demokrasi) hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı ammenizin (kamuoyunun) misal-i mücessemi (cisimleşmiş örneği) olan meb’usan (milletvekilleri) hâkimdir; hükümet hâdim ve hizmetkârdır” (age, s. 225) sözü işin diğer bir boyutunu tamamlıyor.

Buna göre, millet adına hâkimiyet, halkın oylarıyla seçilen vekillerin bir araya gelerek görev yaptığı Meclistedir, hükümet ise onun emrinde, hizmetinde ve kontrolündedir.

Şimdi soralım: Bir asrı geride bırakan Meclisimiz, 110 sene önce yapılmış olan bu veciz tariflerin neresinde? Milletvekilleri hür mü ve hakkıyla meşveret yapabiliyorlar mı?