“Din adına siyaset, zarar veriyor”

Medyascope’da Emine Bıçakcı, Hasan Güneş’le röportajını da şöyle aktarıyor:

Bir başka gün çekim yapacağımız yer ise Yeni Asya’nın Ümraniye’de bulunan dershanesi. Bir cuma günü İbrahim Orhan Yayan’la Ümraniye’ye gidiyorum. Çünkü Kazım Bey, Ümraniye’deki dershanenin erkek dershanesi olması nedeniyle çekim yapmak için benim içeri girmemin uygun olmadığını söylüyor. Ders saat 08.30’da başlayacak. Biz, bir-bir buçuk saat önce derse katılacak kişilerle röportaj yapmak için dershaneye yakın bir cafede buluşuyoruz.

Röportaj yaptığımız isimler, Hasan Güneş, Tarık Söylemezoğlu ve İlyas Üzüm.

Güneş, Yeni Asya’da köşe yazarlığı yapıyor, Söylemezoğlu ODTÜ mezunu, elektrik mühendisi. İlyas Üzüm de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden emekli, Alevilik ve mezhepler üzerine uzmanlaşmış bir profesör.

Hasan Güneş, Nurculuk’un etkisinin büyük olduğu bir il olan Afyonkarahisar’da Risale-i Nur camiası içinde büyüyen, sonra da bu hareketle bağını sürdüren bir isim. Kendisine onun gibi bu cemaatin içerisinde doğup büyüyenlerin ilerleyen yaşlarında cemaate bağlılıklarını sürdürüp sürdürmediklerini ve Nurculuk hareketinin bir dönem özellikle etkili olduğu üniversite gençliğiyle Yeni Asya’nın ilişkilerini soruyorum.

Hasan Güneş, 70’li-80’li yıllarda tüm dünyada siyasî hareketliliğin, sağ-sol kavgalarının olduğunu ve o zamanlar Nurculuk hareketinin gençler için bu olumsuzluklardan kaçış noktası olduğunu söylüyor. Günümüzde ise dünyanın çok farklı bir noktaya ilerlediğini, konjonktürün o dönemle pek kıyaslanabilir olmadığını dile getiren Güneş’in sözlerinden artık gençler üzerinde çok etkili olamadıklarını anlıyorum. Güneş ise hâlâ gençlere ulaşabildiklerini söylemekle beraber, siyasetçilerin din adına yanlışlar yapmasının toplumda büyük bir erozyona yol açtığını dile getiriyor.

Güneş, Said Nursî’nin toplumun en az yüzde 60-70’i dindar değilse, din adına siyaset yapmanın topluma zarar vereceğini söylediğini, bu nedenle siyasal İslamcılara destek vermediklerini belirtiyor. Ayrıca tek adam rejimlerinin tüm dünyaya zarar verdiğinin, hürriyet ve demokrasinin yanında durmak gerektiğinin de altını çiziyor.

