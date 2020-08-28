Dışarıda sıkıştıkça...

Devlet gücü ve imkânları başta olmak üzere elindeki bütün enstrümanları kullanarak iktidarını sürdürme telâşındaki blok, bunca çabalamasına rağmen içeride ve dışarıda hızla zemin kaybetmeye devam ediyor.

Yine seslendirilmeye başlanan “Yedi düvelle savaştayız, bir asır önce Sevr’i nasıl parçaladıysak bugün de Mavi Vatan’ı öyle savunacağız” söylemleri, dıştaki sıkışmışlığın içeriye yine “beka” temasına bina edilmiş kutuplaştırma siyasetleriyle yansıtılacağının ifadesi.

Bir taraftan “Dostları çoğaltacak, düşmanları azaltacağız” denilirken, diğer taraftan sürekli yeni gerilim konuları gündeme getiriliyor.

Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramaları için yıllardır Rum kesimi, Yunanistan, İsrail, ABD, Mısır gibi ülkeler ortak anlaşmalar yaparken son dönemde Libya ile imzaladığı imzaladığı anlaşma dışında bir adım atmayan Ankara, şimdi tek başına kalmanın sıkıntısını yaşıyor.

Atina ile neredeyse sıcak çatışma eşiğine gelmiş gibi gösterilen krizi yatıştırmak için Almanya’nın arabuluculuğu devreye giriyor.

İçeride oyun bozan bir dış politika başarısı olarak sunulan Libya’da ABD-Alman inisiyatifinin ön almasıyla varılan ateşkes için “Türkiye’nin beklentilerine uymadı” diyenler var.

Sene başında adeta savaşın eşiğinden döndüğümüz Suriye ile son durumumuzun ise tarifi yok. Ankara-Şam hattı hâlâ kapalı, ama bu ülkede yapılan askerî operasyonlar “unutuldu.” ABD ve Rusya’nın dediği noktadayız.

Ve ABD, YPG ile yaptığı petrol anlaşmasıyla, kendi kurdurup desteklediği bu örgütten ve onun üzerine bina ettiği projeden vazgeçmeye niyetli olmadığını yine gösteriyor.

Ankara buna karşı da sessiz ve çaresiz.

Yine ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in ebedî başkenti” yapıp işgal altındaki Filistin’in kalanını da İsrail’e peşkeş çekme planına olduğu gibi.

Kuzey Irak’ta yapılan operasyonlarda Iraklı iki komutanın da hedef olması üzerine Bağdat’la patlak veren kriz bu tabloya tüy dikti.

Millî Savunma Bakanının bu ülkeyi ziyaretinin Bağdat tarafından reddi sonrasında bölgeden artık operasyon haberi gelmez oldu.

AB ile ilişkilerin ne halde olduğu belli.

Bu yalnızlaşmayı “yedi düvele karşı yeni bir kurtuluş savaşı” diye sunan iktidarın içte daha da otoriterleşmesi çok görülen bir örnek.

Bu gidiş içteki uyanışla tersine çevrilebilir.