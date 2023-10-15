DKT Yapım’dan gençlere çağrı

TRT’de uzun yıllar yöneticilik yapan ve “Ömür Dediğin” dizisi başta olmak üzere birçok başarılı yapıma imza atan Osman Gökmen, emekli olduktan sonra kendisinden beklediğimiz şekilde neşriyat hizmetlerimizin hayli zamandır düşündüğümüz ve arzu ettiğimiz görsel yayınlar kısmına el attı ve genç bir ekiple birlikte kurduğu DKT Yapım adı altında kısa filmler üretmeye başladı.

Birkaç ay içinde tamamlanıp sosyal medya mecralarında vizyona giren Deli Şükrü, Ulus-27, Komite ve Otlu Peynir adlı filmler yoğun ve giderek artan bir ilgiyle karşılandı. Sınırlı imkânlarla, dar, ama kabiliyetli bir kadroyla ve profesyonel bir yapımcılık ve yönetmenlik dokunuşuyla hazırlanan filmlerin devamı gelecek.

Gökmen, Fidanlık’ın Eylül sayısındaki mülâkatında Mahmut Çiçek’in sorularını cevaplarken gençlere şu çağrıda bulunuyor:

“Biz bir okul açtık aslında. Bu noktada istekli olan, kendisini kabiliyetli gören bütün arkadaşlarımıza eğitim vermeye hazırız. Televizyon, film, sosyal medya araçlarını en mükemmel ve en üst derecede kullanmak gerekiyor. Amacımız bu işi gaye haline getirecek ne kadar arkadaşımız var ise bunları sektörle tanıştırmak, üretim yapmak ve sahada kalıcılığı sağlamak. Kendisine inanan her genç ile bu noktada büyük işler başarabiliriz.”

İşin uygulama boyutu için de şunları söylüyor:

“Genç arkadaşlarımızın beste yapmayı, enstrüman çalmayı…vs. öğrenmesi; kısa klipler, filmler çekmeleri, senaryolar yazma noktasında cesaretlendirilmeleri gerekiyor. İşte bu sebeple istekli ve kabiliyetli olan gençlere kamera kullanma, senaryo yazımı, kurgu ve montaj yapma, yani prodüksiyona dair ne varsa bununla ilgili bir eğitim verilmesi gerekiyor. Gençlerin bu işe el atması ve memleketimizin manevî cephesini imar etmek adına bir diriliş hamlesi başlatması gerekiyor.

“Bu işi bilen ve içinde olan birisi olarak söylüyorum: Risale-i Nur medya sektörü açısından daha keşfedilmemiş bir hazine. Bu alandan, örneğin bilim kurgu gibi, o kadar mükemmel işler çıkar ki aklınız hayaliniz durur. Üstadımızın hayat serencamı, mahkeme safahatı, sürgün yılları…vs. Çok zengin bir malzemeyle ile karşı karşıyayız. Buradan belgeseller, filmler yapmalıyız. Ayrıca genç arkadaşlarımızı ekonomik yönden de tatmin edecek, geleceği olan bir sektör burası. Kurulu medya düzeni artık değişiyor. İncir çekirdeğini doldurmayan konuların milyonlarca izlendiğine şahit oluyorsunuz. Genç arkadaşlarımız samimiyetle, halis niyetle bu tür sahalara adım atarsa, hem kendileri, hem memleketin manevî değerleri, hem de insanlık adına büyük bir sorumluluğu yerine getirmiş olurlar.”

DKT’nin açılımının “Dost-Kardeş-Talebe” olduğunu ve sıradaki filmde Zafer Ferah’ın anlatılacağını belirterek yazıyı tamamlayalım.