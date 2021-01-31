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31 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Doğum sancısı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
31 Ocak 2021, Pazar
Türkiye’nin son dönemde yine hayatın her alanında kendisini hissettiren bir tıkanıklık yaşaması ve bu tıkanıklığın çok boyutlu krizler şeklinde kendisini göstermesi, aynı zamanda “doğum sancısı” olarak nitelenebilecek yoğun sıkıntılara da sebep oluyor.

Sancı iyiden iyiye şiddetlendi; demek ki doğum da bir hayli yakınlaştı. Temennîmiz, bu doğumun, çekilen sıkıntıları unutturacak mutlu bir başlangıca vesile olması. Esasen, Bediüzzaman’ın işaret ettiği gibi, sıkıntı ve musibetler geçmiş hata ve kusurların neticesi, ama gelecek saadetin de başlangıcıdır. 

Gerçek şu ki, İlahî kanun her zaman olduğu gibi bugün de hükmünü icra ediyor ve neye lâyıksak o şekilde idare olunuyoruz. İçinde debelendiğimiz her bir kriz, sonuçta kendi hatalarımızın bir tezahürü ve neticesi. 

Eğer kahir ekseriyeti samimî Müslüman olan bir toplumda, çoğunluğun iradesiyle açıkça çelişen işler bu kadar kolayca yapılabilir hale geldiyse, bunda rol sahibi olan sebep ve faktörleri çok iyi tahlil etmek gerekir. 

Bu çerçevede, bin yıldır İslama hizmet etmiş ve bunu şeref bilmiş bir milletin çocukları olarak bu sıkıntıları yaşamamızın en önemli sebebi, cereyan eden hadiseleri doğru teşhis ve tahlil noktasında pek başarılı olunamayışıdır. 

Bunun en önemli sebebi ise, Kur’an’ın çağa mesajını okuyup duyurmak ve bu çerçevede özellikle ahirzaman ortamının derin tuzaklarla dolu hadiselerini bu mesajın ışığında değerlendirip gerekli ikaz ve irşadlarda bulunmakla vazifelendirilmiş olan Çağın Müceddidine tam anlamıyla kulak verilmemiş olmasıdır. 

Bilhassa içtimaî ve siyasî konularda ortaya konulmuş bulunan ölçü ve prensiplerin, bunları bilenlerce dahi çeşitli gerekçelerle ihmal edilmesi, mevcut sıkıntıları getirmiştir. 

Bu ölçülerin rağmına yapılan yanlış girişimler hep ters tepmiş; sahiplerini son derece hazin ve zelil durumlara düşürmüş; ama faturası ve maliyeti onlarla sınırlı kalmamış; topyekûn dinî inkişafa zarar verirken, eldeki kazanımların hebası ile çok gerilere gidilmesine yol açan ağır sonuçlar doğurmuştur.

Ümit ediyoruz ki, hiç değilse yaşanan bunca hadiseden sonra Çağın Müceddidinin haklılığı anlaşılır, başımıza gelen sıkıntı ve musibetlerden gerekli ibret dersleri çıkarılır ve artık onların gereğine göre hareket edilir. 

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  • ali fergana

    31.1.2021 14:36:23

    Biz Bediüzzaman'ın mesajlarını sadece Türkiye'den ibaret sanıyoruz. Oysa onun mesajları evrensel. 'Osmanlı Avrupaya gebe onu doğuracak, Avrupa da Osmanlıya gebe onu doğuracak.' Dünya benim vatanım, bütün insanlar da benim kardeşimdir(insan kardeşliği) diyerek geniş düşünmek gerek.

  • Seyit Ali

    31.1.2021 13:12:57

    Bu ülkede pek az insanların haricindeki kişilerde gözünde perde var, basiretler kapalı, kulaklar duymuyor, hakikatı göremiyor, akıllara felç inmiş. Sabah akşam medyada yalan haber. Demokrasi insan hakları sadece lafta. Siyâset menfaate kilitli. Vatan millet sakarya laflarının içi boşaltılmış sözde kalmış. Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah sonumuzu mutlaka hayır eyler ama bizim irademizi nasıl kullandığımıza bakıyor.

  • Seher Şen

    31.1.2021 08:01:22

    Bu dehşet zamanın acip hadiseleri..evet beşer çabuk aklını başına alıp bir kıyameti koparmazsa güzel gunlerimiz yakın inşaallah.Kaleminize kuvvet 👏👏

  • Müslüm

    31.1.2021 01:50:57

    Çok zor çookk

  • Oğuz Yiğiter

    31.1.2021 00:42:08

    İnşallah demokrasi ortak paydasında çok güçlü bir siyasi irade tecelli eder, birikmiş problemler büyük bir kararlılıkla çözülür. Bu ümitle bu doğumu sabırsızlıkla bekliyoruz. Ümidimizi, Üstadımızın müjdeleri ışığında hiç kaybetmedik elhamdülillah...

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