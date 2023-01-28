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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

DP İstanbul’dan Yeni Asya’ya ziyaret

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Ocak 2023, Cumartesi
Evvelce, 6’lı Masa partilerini ziyaretlerimiz çerçevesinde, İstanbul okurlarımızın teşkil ettiği siyasî heyet üyeleriyle birlikte DP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan Ekrem Eray Arda ile görüşmüştük.

Arda, Başkan Vekili Aşkın Höbek, Başkan Yardımcısı Mümin Tunaboylu ve İl Genel Sekreteri Alp Kaan Çetin’le iade-i ziyarette bulundu.

Yönetim Kurulu üyemiz ve yazarımız Hasan Güneş’le beraber ağırladığımız misafirlerimizle samimi bir sohbet gerçekleştirdik.

Sohbetimizi kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Türkiye geçmişte de zaman zaman siyasî gerilimlere sahne olmuştu, ama bu iktidar döneminde daha önce benzeri yaşanmamış bir kutuplaşma ile karşı karşıya. Tek adam rejimiyle bu hal daha ileri boyutlara taşındı.

Bunun en önemli sebeplerinden biri, siyasetin birleştirici ana kolonlarından biri olan ve felsefesi gereği herkesi kucaklayan Demokrat misyonun zaafa düşürülmüş olmasından kaynaklanan büyük ve derin boşluk.

Bu boşluğu yeniden doldurma gayretleri çerçevesinde altı partinin Demokrat misyona temel teşkil eden değerler zemininde bir araya gelmesi son derece önemli bir gelişme.

14 Mayıs 1950’de milletin “Yeter, söz milletindir” parolasıyla sandıkta iktidardan uzaklaştırdığı CHP’nin, şimdi 6’lı Masanın etkili bir ortağı olarak aynı parolayı tek adam rejimine karşı seslendirmesi, gelinen noktayı ifade eden çok manidar ve çarpıcı bir hadise.

Altı ayrı partiyi aynı ortak paydada buluşturan değerler adalet, hukuk, demokrasi...

Bu değerler için verilen mücadelenin sivil toplum ve medya ayağında, 54 yıla yakındır maruz bırakıldığı onca tazyik, baskı ve engellemelere rağmen ve ağır bedeller ödemek pahasına taviz vermeden çok kararlı bir duruş ortaya koymuş olan Yeni Asya var.

Aynı mücadelenin siyaset ayağında da, yine ödenen ağır bedellere rağmen Demokrat kadrolar aynı kararlılıkla yola devam ediyor.

Başkan Arda bu kesişme ve ideal ortaklığının son derece önemli olduğunu söylüyor.

Biz de Türkiye’nin sağlıklı ve kalıcı şekilde düze çıkmasının ancak Demokrat misyon felsefesiyle mümkün olduğunu belirtiyoruz.

6’lı Masaya vücut verip güç ve anlam katan bu misyon Türkiye’yi yeniden demokratik hukuk devletiyle buluşturacak inşaallah.

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