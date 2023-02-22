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22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Durum, açıklanandan çok daha vahim

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Şubat 2023, Çarşamba
Deprem bölgesindeki durumla ilgili olarak yapılan resmî açıklamalar, gittikçe daha da ağırlaşan bir tabloyu gösteriyor.

Hem can kayıpları, hem yıkılan ve ağır hasar gören binalar, hem tamamen tahrip olan altyapı, hem de darma dağın olan aileler açısından.

Sahadan gelen bazı özel bilgiler ise resmî açıklamaların ortaya koyduğundan çok daha ileri, dehşetli ve vahim bir duruma işaret ediyor.

Bunlardan biri, sayısı giderek artan can kayıplarıyla ilgili.

Buna göre, depremlerdeki gerçek vefat sayısı, duyurulandan kat kat fazla. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, sayının düşük açıklanmasındaki gerekçe şu imiş:

Ülkenin geri kalanında yaşayan insanlarımızın moralini daha fazla bozmamak ve onların panik havası içine girmesine meydan vermemek...

Bu da dahil olmak üzere, hangi gerekçe ve mülahaza gerçeklerin böyle örtülmesine ve saklanmasına “haklılık” kazandırabilir? Ve gerçekler ne zamana kadar gizlenebilir?

Nitekim Gaziantep’in Nurdağı ilçesine “Koordinatör Vali” olarak atanan Şırnak Valisi Osman Bilgin’in, ilçedeki depremzedelere “Durum açıklanandan dört, belki beş kat daha kötü” dediği şeklindeki haber, aktardığımız bilgilerin resmen de teyid edilmeye başlandığını gösteren bir işaret olarak değerlendirilebilir. 

Bir başka bilgi: Depremlerin en fazla vurduğu yerleşim yerlerinde, bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen hâlâ girilemeyen ve müdahale edilemeyen sokaklar varmış.

Silsile halinde yıkılarak enkaz haline gelen binaların geçilmez kıldığı sokak ve yollar...

Bir diğer bilgi: Evsiz kalan ve âcil barınma ihtiyacının karşılanması gereken depremzedeler için en az 1 milyon 200 bin çadır gerekirken, eldeki çadır sayısı sadece 240 binmiş.

Ve halihazırda Türkiye’nin günlük çadır üretme gücü ve kapasitesi sadece 700 imiş.

17 Ağustos depreminden sonra yapılan değerlendirmelerde “Bir daha böyle bir deprem olursa 240 bin çadır bize yeter” denilmiş ve çadır stoku bu sayı ile sınırlandırılmış.

Ama 6 Şubat depremlerinde yaşanan inanılmaz yıkımın boyutu, bu hesap ve “öngörü”nün de tutmadığı bir neticeyi karşımıza çıkarıyor.

Ve afet yönetimindeki karnemizin ne durumda olduğunu gözler önüne seren çok sayıdaki sarsıcı göstergeden biri olarak kayda geçiyor.

Allah encamımızı hayreylesin.

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