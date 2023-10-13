Düşmana yarayan saldırılar

Muhalif kimlikle ortaya çıkan silahlı örgütlerin “sızma”ya açık nitelikleri, bilinen bir gerçek. Bunu, Türkiye’deki tecrübelerle de yakînen bilmekteyiz.

Çünkü silah kolayca temin edilebilen bir şey değil. İşin içine silah girince, ordu, polis ve istihbarat teşkilâtları da mutlaka bir şekilde devreye giriyor. Bu da faaliyetine devam edebilmek için silaha ihtiyaç duyan örgütlerin zayıf noktasını oluşturuyor.

Böylece, silah kaynakları şu veya bu şekilde söz konusu örgütlere sızarak yönlendirme imkânını bulabiliyorlar.

PKK ve Türkiye Hizbullah’ı başta olmak üzere “yerli” terör örgütlerinin önde gelen isimleri hakkında ortaya atılan “ajanlık” iddiaları bunun sonucu.

Söz gelişi, bugün İmralı’da tutulan Öcalan’ın, henüz üniversitede öğrenci iken karıştığı eylemler sebebiyle gözaltına alındığında, MİT’ten gelen talimatla serbest bırakıldığı; kayınpederinin ve karısının MİT elemanı olduğu; kendisinin de Kenya’da paketlenip Türkiye’ye getirilirken Türk devletine hizmetten bahis açtığı unutulmamalı.

Aynı şey -çizgisi ve tandansı ne olursa olsun- bütün silahlı örgütler için de söz konusu. Nitekim Hizbullah’ta da lider kadrosu arasında adı geçen bazı şahısların, sonradan “itirafçı” kimliğine bürünerek arz-ı endam ettikleri bilinmekte.

Türkiye’deki irili ufaklı örgütler için geçerli olan bu husus, hâliyle dünyanın diğer coğrafyalarındaki örgütler için de geçerli. Filistin’deki Hamas ve İslamî Cihad’a, Orta-Güney Amerika’daki cuntalarla mücadele etmek için kurulan gerilla teşkilâtlarına, Afganistan’daki El-Kaide’ye, Irak’taki IŞİD’e varıncaya kadar.

Sızmalara, manipülasyona ve yönlendirmeye açık yapılarıyla bu örgütler, sonuçta çok daha başka güçlerin karanlık emellerine hizmet etmekten başka bir iş yapmış olmazlar.

Nitekim El Kaide örgütü ve Usame bin Ladin olmasaydı, ABD Afganistan’a hangi gerekçeyle müdahale edecek ve nasıl bir bahaneyle Orta Asya’ya üsler kurup asker tahkimatı yapacaktı?

Hal böyle olunca, İsrailli sivilleri hedef alan saldırılar ve bunların Hamas-İslamî Cihad gibi örgütlere mal edilmesi, ister istemez aynı senaryoyu akla getiriyor.

Aslında, Hamas’ın çıkış noktası bu değildi. Tümüyle eğitime, sosyal faaliyetlere ve Filistin nesillerinin şuurlu bir şekilde yetiştirilmesine yönelik çalışmalarıyla bilinen bu örgütün adı, neden sonra silahlı eylemlerle de anılmaya başlandı.

Ama bu eylemlerin, İsrail’e yeni vahşetler irtikâbı için koz verip barışı sabote etmesi, olayı yeterince açıklıyor.

(Bediüzzaman Modeli kitabımız, s. 33-6)

