Ebed yolculuğu devam ediyor

“Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür’at peyda ediyor” demişti Üstad. Zaman geçip yaş ilerledikçe vuku bulan vefatlarla bunu çok daha net görüyor ve yaşıyoruz.

Yeni Asya ailesinde de sevkiyat sürüyor.

Geçen Mart’ta vefat eden, Tire eski ilçe millî eğitim müdürlerinden, sadık ve samimi Nur Talebesi, yılların Yeni Asya gönüllüsü, kadim dostlarımızdan Zübeyir Arıcan, son birkaç ayda kervana dahil olanlardan biriydi.

Rüştü Onduk’un komşusuyken tanışmıştık.

Mayıs’ın ilk günlerinde onu Ramazan Seydanoğlu takip etti. Aslen Şanlıurfa-Siverekli olan ve 1974’ten beri Konya’da ikamet eden Seydanoğlu’nu, rahmetli yazarımız Halil Uslu ile beraber gazetemizi ziyaretinde tanıdık.

Geçirdiği ağır bir rahatsızlık esnasında “Yâ Rab, iyileşirsem bütün vaktimi Risale-i Nur’a hasredeceğim” demiş ve öyle de yapmış.

Külliyatı devamlı okumaya başlamış.

2artı1’lik evindeki Risale-i Nur derslerinde akademisyenleri ve bürokratları ağırlamış.

Risale-i Nur’a bandrol engeli ve devlet tekeli krizinde Abdülmecid Nursi’nin kızı Saadet Hanımla yapılan görüşmelerde ve olumlu sonuç alınmasında çok emeği olanlardandı.

Bir başka vefat haberi de Kırıkkale Temsilcimiz Ahmet Akçay’dan geldi. Arabası da, bisikleti de olmayan ve “seyyar büro” olarak bilinen Akçay, yıllardır elinde çantasıyla kapı kapı dolaşarak gazetemizle yayınlarımızı tanıtan ve çok kişiyi abone yapan bir hizmet kahramanıydı. Katılım bankaları ve STK’lar dahil birçok kurumu da abone yapmıştı.

Tamamen hizmete odaklanan bir insandı. Çalışmalarını ve aldığı güzel neticeleri, katıldığı istişare toplantılarında şevkle anlatırdı.

“Öteye göç kervanı”na son katılan isim, Mehmet Özyurt. Yıllar önce panel programı için İskenderun’a gittiğimizde tanıştığımız Özyurt, bu yazıda bahsi geçen diğer dostlar gibi samimi bir Nur Talebesi ve Yeni Asya gönüllüsü, sağlam ve tavizsiz bir demokrattı.

Rastladığı orijinal haber, yazı ve videoları whatsapp’tan paylaşır, kafasına takılan sualleri sorar, online derslerimize ve müzakerelere aktif şekilde katılır, katkıda bulunurdu.

Allah bu dört isme de, vefat eden diğer bütün isimsiz kahramanlara da rahmet eylesin. Ailelerinin ve camiamızın başı sağ olsun.

Rabbimiz hepimizi Arş-ı Alâsının gölgesinde ve Cennet bahçelerinde buluştursun.