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23 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Eğitim ve cemaatler

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Aralık 2023, Cumartesi
Millî Eğitim Bakanlığının bazı cemaatler tarafından kurulan STK’larla belli konularda protokoller imzalaması, tevhid-i tedrisatı “eğitimde laikçi-Kemalist devlet tekelciliği” olarak anlayan kesimleri harekete geçirdi. Eğitimin cemaat ve tarikatlara teslim edilemeyeceği söylendi.

1946’da çok partili sisteme geçmemizden bu yana yapılagelen ve zaman zaman alevlendirilen bir tartışma bu. Laikliği dinin toplumsal ve kamusal alanlardaki tezahürlerine hiçbir şekilde izin vermemek ve hayat hakkı tanımamak şeklinde anlayanlar, imam hatip okullarına da, Kur’an kurslarına da, topyekûn din eğitimine de bu gerekçeyle karşı çıktılar.

Ama toplumda kabul görmeyen bu laiklik anlayışı ciddi gerilimler doğurdu ve dayatıldıkça büyüyen bir tepkiye yol açtı. DP-AP çizgisindeki demokrat hükümetler laikliği din karşıtlığı olmaktan çıkarıp demokratik bir yoruma tâbi tutarak din eğitimi önündeki engelleri kaldıran bir politika takip etmek suretiyle bu gerilimi bir ölçüde yumuşattılar.

Ama böyle yaptıkları için laikçi-Kemalist kesim tarafından “irticayı himaye etmek”le suçlandılar ve bu suçlama darbelerin de başlıca gerekçelerinden biri olarak kullanıldı.

12 Eylülcülerin anayasa ile zorunlu ders haline getirdiği din derslerinin daha ziyade resmî ideoloji propagandası için kullanılması ise ayrı bir problem olarak ortaya çıktı.

Aslında sorunun kaynağı, Nureddin Topçu’nun “İki eksiği var: eğitim ve sistem” dediği “eğitim sistemi”nin temelden antidemokratik, toplum gerçeklerine ters ve gayr-i fıtrî bir zemine bina edilmiş olmasından kaynaklanıyor. Bunun yerine fıtrata uygun, akılla vahyi, bilimle imanı kaynaştıran, demokratik bir temel inşa ve eğitim sistemi böyle bir temel üzerine bina edilmedikçe bu tartışmaların sağlıklı bir sonuca bağlanabilmesi mümkün değil.

Bu süreçte laikçi dayatmanın din eğitiminde yol açtığı boşluk önemli ölçüde cemaatler tarafından dolduruldu, ama gelinen noktada sorulması gereken sualler var:

Bakan laikçi cenahın tepkisini “Gençlerin dağa çıkmasını önlemek için böyle protokolleri yapmaya devam edeceğiz” diye cevapladı. Ama 15-20 Temmuz sürecinde maalesef cemaatlerin de siyasallaştırılıp ayrıştırıldığı ve manevî hizmetlerin özü olan ihlasın kırıldığı vakıasına ilaveten, dağa çıkışların en önemli sebeplerinden biri olan hukuk dışı ve antidemokratik uygulamaların daha da yoğunlaştığı tek adam rejiminde bu protokoller ne ölçüde derde deva olabilir?

Ve iktidar, eğitimi “müsaade ve himayeye mazhar” kategorisine koyduğu bazı cemaat ve tarikatlara mı teslim ediyor; yoksa 21 yıldır daha da koyulaşan bir resmî ideoloji dayatması altında sürdürdüğü ve düşündürücü sonuçları son PISA ölçümlerinde de görülen antidemokratik ve içi boş eğitim politikalarına onları da ortak ve alet mi ediyor?

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