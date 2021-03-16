Ekonomi paketle değil, hukukla kurtulur

Ülke, tek adam rejimi ve tahripkâr etkileri hâlâ devam etmekte olan hukuksuz OHAL süreciyle demokrasiden uzaklaştıkça ekonomi de kötüye gitti.

Hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ve hukuk güvenliğinin ortadan kalkması, sağlıklı gelişebilmesi en çok bunlara bağlı olan ekonomiyi de sekteye uğrattı.

İnsanların sorgusuz sualsiz, neyle suçlandıklarını dahi bilmeden ve savunmaları da alınmadan tüm kazanılmış hakları gasp edilip işten çıkarılarak çoluk çocuklarıyla birlikte açlık ve sefalete mahkûm edildiği; yılların emeğiyle kurdukları işyerlerinin ve bütün varlıklarının ellerinden alındığı; çalışma ve teşebbüs özgürlükleri ile mülkiyet hakları başta olmak üzere en temel haklarının çiğnendiği bir yerde ekonomi gelişebilir mi?

Kim böyle bir ülkede yatırım yapmayı göze alabilir?

Keza tek adam rejimine geçildikten sonra karar alma ve uygulama süreçlerinde daha da ileri boyutlara taşınan istişaresizlik, keyfîlik ve denetimsizlik, diğer tüm alanlar gibi ekonomiyi de perişan etti. Gerçeklerden kopuk umursamaz tavırlar, tutarsız karar ve uygulamalar kötüye gidişatı iyice katmerledi.

MB rezervlerindeki vahim erime, kurdaki yükseliş, bütçe açığındaki büyüme, işsizlikteki tırmanış... göz göre göre devam etti.

Pandemi sürecinin getirdiği yeni sıkıntılar bu durumu daha da vahim boyutlara taşıdı.

Bir diğer nokta: İktidarın üretime değil, tüketime ve inşaata dayalı ekonomi politikalarının tek adam rejimiyle birlikte ülkeyi getirdiği nokta, kendi açıklamalarıyla da ortada.

2013’te yayınlanan 10. Kalkınma Planında açıklanan 2023 hedefleri GSYH’da (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) 2 trilyon, kişi başına düşen millî gelirde 25 bin dolar olarak açıklanmıştı.

Ama Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde iken, arka planı hâlâ soru işaretleriyle dolu istifasından kısa bir süre önce açıkladığı Yeni Ekonomi Programında bu hedefler yarıdan da aşağıya çekildi:

GSYH 875 milyar, kişi başı millî gelir 10 bin 33 dolar.

Vaziyet bu iken, günü kurtarmak için açıklanan, ama ona da yetmediği daha önceki örneklerle gözler önünde olan paketlerle ekonomiyi kurtarıp düze çıkarabilmek mümkün mü?

Ekonomide de çıkış yolu, kuvvetler ayrılığı ilkesiyle hukukun üstünlüğüne dayalı, hak ve özgürlükleri güvenceye alan, ortak akıl, denetim ve şeffaflığın hâkim olduğu gerçek bir demokratik hukuk devletine dönüşten geçiyor.