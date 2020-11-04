Enkazdaki bebekler

Hollywood filmlerinde birçok örneği verilen derin bir çelişki, insan karakterindeki birbiriyle çatışan iki farklı özelliği ele veriyor.

Söz konusu filmlerin ne yazık ki çoğunluğu teşkil eden şiddet içerikli olanlarında habire ve kıyasıya adam öldürülüyor, oluk oluk kan akıyor.

Bunlara kıyasla maalesef çok az olan diğerlerinde ise tek bir canı kurtarmak için yapılan seferberlikler, gösterilen yoğun gayret ve fedakârlıklar duygulu ve etkili bir şekilde anlatılıyor.

Oysa asıl verilmesi, özendirilmesi ve teşvik edilmesi gereken mesaj bu ikincisi. Çünkü insanî ve vicdanî duyarlılığın gereği bu. Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde billboardlara yazılan “Kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur” mealindeki Maide Sûresi 32. ayeti de bu manayı ifade ediyor.

Üzücü olan, bahsettiğimiz çelişkinin filmlerde kalmayıp çoğu zaman gerçek hayatta da yaşanması. Bir tarafta savaşlar, bombardımanlar, askerî operasyonlarla yüzlerce, binlerce cana kıyılırken, diğer tarafta son İzmir depreminde yeni örneklerine şahit olduğumuz gibi tek bir canı kurtarmak için seferber olunuyor.

Ve 65 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif’in o andaki tebessümü ve kurtarıcısının parmağını tutması ve ardından gelen 4 yaşındaki Ayda hem kurtarma ekiplerini, hem milyonları sevinç gözyaşlarına gark ediyor.

Herkesin kalbinin böyle insanî ve vicdanî bir duyarlılık ve coşkuyla Elif ve Ayda için attığı bir ülkede, bu duyarlılığın bebekliklerini demir parmaklıklar ardında geçirmek zorunda bırakılan Elif ve Ayda ile aynı yaşta veya daha küçük masumlardan esirgenmesi derin bir çelişki.

Bunun en önemli sebeplerinden biri, hapisteki yüzlerce bebeğin durumunun iktidar medyasınca uygulanan sansürle gizlenmesi.

Sosyal medya aracılığıyla haberdar olanların duyarlılığı ve tepkileri ise, katı bir inatla veya dizginleri tamamen derin güçlere kaptırdığı için bu yürek yakıcı uygulamayı devam ettiren iktidar üzerinde maalesef etkili olamıyor.

Bu durumda yapılması gereken, bilgilendirme gayretlerini arttırmak ve aralıksız sürdürmek.

Nasır bağlamamış hiçbir vicdan, taşlaşmamış hiçbir kalp, masum bebeklere reva görülen bu gaddarlığı kabul edemez. Elif ve Ayda için yaşadığımız sevinci hukuk enkazı altındaki cezaevi bebekleri için de paylaşacağımız günlerin artık daha fazla gecikmemesini diliyoruz.