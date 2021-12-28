Erdoğan’ın son İsrail “açılım”ı

Yakın zamana kadar Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki bilumum mel’anetlerin başı, 15 Temmuz’un finansörü ve bir numaralı İsrail işbirlikçisi olarak anılıp yerden yere vurulan BAE Prensinin Ankara’da ağırlanıp 10 milyar dolarlık anlaşma imzaladığının duyurulmasını takiben, Erdoğan’ın “İsrail açılımı” geldi.

Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini Sarayda ağırlayan Erdoğan, “Türkiye-İsrail ilişkileri bölge istikrarı ve güvenliği bakımından hayatîdir” dedi.

Aynı konuşmada “Gerek İsrail Cumhurbaşkanı sayın Herzog, gerek Başbakan sayın Bennett ile yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum. İşbirliğimizi geliştirmeye ve yüksek potansiyelimizi daha iyi değerlendirmeye hazırız” ifadeleri de yer alıyordu.

BAE Prensinin ziyareti öncesinde Herzog ve Bennett ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

Erdoğan‘ın “İsrail, bölgede Türkiye gibi bir ülkeye muhtaçtır. Bizim de İsrail’e ihtiyacımızın olduğunu kabul etmemiz lâzım. Bu, bölgenin bir gerçeği” beyanları da kayıtlarda.

Aynı Erdoğan İsrail’in özellikle Ramazan ve bayram günlerini, mübarek geceleri seçerek Gazze’de yaptığı katliamlara “tepki” gösterirken “terör devleti” sözünü çok tekrarlamıştı.

2009’daki “Peres’e değil, moderatöre söyledim” dediği “One minute” “çıkış”ı da malûm.

2018’de Trump’ın Kudüs’ü “ebedî Yahudi başkenti” ilân etmesi ve yeni bir Gazze katliamı üzerine “İsrail’le ekonomik, ticarî ilişkilerimizi masaya yatıracağız. Seçimden sonra adım atacağız” diyen de yine Erdoğan’dı.

Ama üç buçuk yılı aşkın bir zaman geçti. O adım, İsrail’le ilişkilerin tamgaz devamı oldu.

Mavi Marmara vahşetinin de üstü örtüldü.

Keza Herzog’un El-Halil provokasyonuna, Bennett’in önceki siyasetleri sürdürmesine, Aksa tacizlerinin ve yerleşim işgallerinin devamına rağmen yeni sıcak mesajlar verildi.

Ve Sarayda, tarihte ilk defa bir Cumhurbaşkanı için Türkiye Yahudilerinin “Anoten Kutsama Duası” okundu: “Tanrı, yüce Devletimiz Türkiye Cumhuriyetini ve Başkanı Ulu Efendimiz Erdoğan’ı korusun, boy verdirsin, yardım etsin, üstlere taşısın, şanını yüceltsin.”

ABD Yahudilerinin verdiği “Üstün Cesaret Ödülü”nden sonra, Türkiye Yahudilerinin “Ulu Efendimiz Erdoğan” övgüsüne ve duasına mazhar olmak da Erdoğan’a nasip oldu...