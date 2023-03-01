Erken seçim olmadı, bedelini ağır ödedik

“Muhalefet partilerinin erken seçim kararını da iktidar partisinin ve özellikle küçük ortağının karar ve inisiyatifine bırakan yaklaşımını, işin doğrusu yadırgıyor ve buna bir mana veremiyoruz.

“Bu kararı niye onlar versin?

“Böyle bir beklenti, ‘Dayatmacı ve sorumsuz politikalarıyla memleketi daha da berbat hale getirsinler’ anlamına gelmez mi?

“Kötüye gidişin daha ileri boyutlara taşınması, ülkeyi hem içeride, hem dışarıda daha büyük ve ciddî sıkıntılara sürüklemez mi?”

Bu satırları 21.7.20 günü bu köşede çıkan “Seçim kararını iktidara bırakmayın” başlıklı yazımızdan aldık. Aradan üç seneye yakın bir zaman geçti. Sonrasında da erken seçimin mutlaka zorlanması gerektiği noktasında ısrarlı ve mükerrer çağrılarda bulunduk.

Bu çağrıyı ilk yaptığımızda muhalefet hayli dağınık ve kararsız bir görüntü veriyordu.

2018 seçimine birlikte girmiş olan Millet İttifakına dahil dört parti bile bu durumdaydı.

Sonrasında bu hal aşılmaya başlandı.

Millet İttifakı partileri arasında karşılıklı ziyaret ve görüşme trafiği hareketlendi. AKP ile yollarını ayıran ekiplerin kurduğu iki parti de bu trafiğe dahil oldu. Sonuçta güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefinde birleşen önemli bir siyasî alternatif ortaya çıktı.

Bilhassa geçen sene ilki 12 Şubat’ta gerçekleşip devam eden lider buluşmaları, eşzamanlı olarak yürütülen ortak çalışmalar ve her toplantının ardından verilen mesajlar, altı partili bir blok haline gelen Millet İttifakını iddialı bir alternatif olma konumuna taşıdı.

Ama bu süreçte işin zorluğundan kaynaklanan sebeplerin de etkisiyle, erken seçim konusunda yapılan vurgular yeterli olmadı.

Oysa tek adam rejimindeki hukuksuz, sorumsuz ve denetimsiz uygulamalarla memleketin her alanda hızla çöküşe gittiği ayan beyan ortadaydı. Bu gidişi demokrasi içinde durdurmanın tek çaresi ise erken seçimdi.

Eğer seçim yapılabilse ve demokratik hukuk devleti kriterlerine bağlı bir anlayış iktidar olabilseydi, durum çok farklı olabilirdi.

Olmadı, olamadı. Alternatif siyaset ve toplum tek adam rejimini bertaraf edemedi. Ve görünen o ki, bu netice 6 Şubat depremleriyle tahakkuk edecek. Ülkemize ve bilhassa deprem bölgesine ödettiği ağır bedellerle...