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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Ernail Kantar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Nisan 2022, Pazar
Yeni Asya camiasının köklü bir cemaat olmanın yanında sıcak bir aile vasfına da sahip olduğunu hep vurguluyoruz.

Mensupları için Üstadın “Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz şimalde, birimiz cenupta, birimiz dünyada, birimiz ahirette olsak yine bir ve beraberiz” dediği bir cemaat ve aile.

Geçen hafta bu ailenin önde gelen mensuplarından Kutlular Ağabeyi birinci vefat yıldönümünde yad etmeye hazırlandığımız günün arefesinde, yıllardır musahhihliğimizi yapan Ernail Kantar’ın vefat haberini aldık.

Seneler önce musahhih kadromuz boşaldığında, bu önemli vazifeyi, öğretmenlikten yeni emekli olduğunu öğrendiğimiz Ernail Hocaya teklif etmiştik; kabul etti ve başladı.

Ve son günlerine kadar titizlikle yaptı. Yazı, haber ve ilanlarda bilgi, imla ve noktalama hatası olmaması için yoğun gayret gösterdi.

Sadık ve samimi bir Yeni Asya gönüllüsü olarak, öncesinde de sıkı bir gazete okuruydu. Bu vazifeyi üstlendikten sonra, aynı şeyi “iş” olarak da zevkle yapmaya devam etti.

Kelime yazılışlarında şapkalı harflerin mutlaka şapkalı çıkmasını özellikle takip ederdi.

Titizlikle şapka takibi yaparken eskaza gözden kaçan bir hata olduğunda nükteli takılmaların hedefi olmaktan kurtulamazdı.

Yıllarca öğretmenlik yapmış bir eğitimci kimliğiyle, çoğu evlâdı yaşında olan mesai arkadaşlarıyla akranı gibi diyalog kurardı.

Yazılarımızı yayın öncesi ilk okuyanlardan biriydi. Takıldığı hususlar olursa hemen iletirdi. Bazan onun hatırlatması ve ikazıyla düzelttiğimiz hususlar da olduğunu belirtelim.

Gazetedeki Risale-i Nur derslerinin ve Yeni Asya Vakfındaki seminerlerin müdavimiydi.

Çalışanların uygun fiyattan toplu zeytinyağı alımlarının organizatörlüğü de ondaydı.

Uzun süredir tedavisi devam eden eşini geçen ay berzaha uğurlamıştı. En son görüşmemiz bu vefatın taziyesi vesilesiyle oldu.

Kısa süre sonra kendi durumu da ağırlaştı ve eşinin vefatından tam 30 gün sonra o da Hakkın rahmetine kavuştu. Geçici ayrılıkları sadece bir ay sürdü ve berzahta buluştular.

Ernail Hocayı, mütevazı, iddiasız, hasbî, ihlâslı, gayretli ve fedakâr bir hizmet ehli olarak tanıdık ve ebediyet âlemine uğurladık.

Allah rahmet eylesin, Cennetinde buluştursun. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun.

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