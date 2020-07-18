Eski Said ve İttihad-ı Muhammedî

Dinin siyasetçiler veya siyasetli cemaatler tarafından kullanılıp alet edilmesine ta Eski Said döneminden itibaren karşı duran Üstad, bu anlayıştan farkını her zeminde ifade edip ortaya koymuş.

31 Mart olayından sonra idamla yargılandığı divan-ı harb-i örfî mahkemesindeki savunmasında, “Şeriat isteriz” diye ayaklananların asıldığı bir ortamda mahkemenin “Sen de şeriat istemişsin” ithamına “Şeriatın bir hakikatine bin ruhumu feda ederim, fakat ihtilalcilerin isteyişi gibi değil” demesi gibi.

Keza mensuplarının epeycesi asılan İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti için yine mahkemenin sorduğu “Dahil misin?” sualine verdiği “Maaliftihar! En küçük efradındanım. Fakat benim tarif ettiğim vecihle” cevabı gibi.

Mahpusların belki yüzde 80’inin masum olduğunu vurguladığı müdafaasıyla başka birçok kişinin de beraatine vesile olan Üstad, İttihad-ı Muhammedî’nin siyasî kanadıyla farkını koruyarak diyalog içinde de olmuştu.

Cemiyetin yayın organı olan ve başyazarlığını, 31 Mart sonrasında asılanlar içinde yer alan Derviş Vahdetî’nin yaptığı Volkan gazetesinde çıkan makaleleri bunun örnekleri.

Vahdetî’ye yine Volkan’da yaptığı ikaz da:

“Biraderim Başmuharrir Beye. Edipler edeplí olmalıdırlar, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalıdırlar. Matbuat nizamnamesini vicdanlarındaki hiss-i diyanet tanzim etsin. Zira bu inkılâb-ı şer’iye gösterdi ki, umum vicdanlarda hükümferma nure’n-nur olan hamiyet-i İslamiyedir. Hem de anlaşıldı ki, ittihad-ı İslam umum askere ve umum ehl-i imana şamildir. Hariç kimse yoktur.”

(Eski Said Dönemi Eserleri, s. 79)

Üstad, yazılarının çoğunu Volkan’a vermesine yönelik “Volkan’a nedir bu kadar münasebet? İttihad-ı Muhammedî bununla ne hizmet görecek?” itirazına şu cevabı vermişti:

“Din nasihatten ibarettir. Nasihatte tesir lâzım. Tesir de hamiyet-i İslamiyenin heyecanı ve vicdanların ihtisasine (duygulanmasına) vabestedir (bağlıdır). Biz de cazibedar olan unvan-ı İttihad-ı Muhammedî ile herkesin vicdanına karşı bir pencere açıyoruz. Volkan gibi ceraid-i diniye (dinî gazeteler) ile nasayih-i diniyeyi (dinin nasihatlerini) o mütehassis ve müteheyyiç (hislenip heyecana gelmiş) vicdanlara yağdırmak istiyoruz.” (age, s. 77)

Üstadın 3. Said döneminde Sebilürreşad ve Büyük Doğu gibi yayınlarla İhvan gibi cemaatere bakışını da ayrıca değerlendirelim.