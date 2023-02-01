Etkili bir yasama ve denetim için

Millet İttifakının geçen yıl 28 Şubat’ta açıkladığı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni”nin, detaylandırılarak ortak hükümet programına dönüştürülen devamı niteliğindeki “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nin “Yasama Reformu” bölümündeki taahhütlerden bazıları:

* Demokrasinin özüyle bağdaşmayan, hukuk devletinin temel unsurlarından belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesine aykırılık oluşturan, milletvekillerinin parlamenter etkinliklerini zayıflatan ve Meclis içinde katılımcılığı, tartışmayı, müzakereyi etkisiz hale getiren torba kanun uygulamasına son vereceğiz.

* Bakanlar Kuruluna, konusu, sınırları ve süresi yetki kanununda açıkça belirtilmek şartıyla KHK çıkarma yetkisi verecek, temel hak ve hürriyetlerin kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesini engelleyeceğiz.

* Kanun teklif ve tasarılarının komisyonlarda görüşülmesi esnasında ilgili STK’lar ve meslek kuruluşları ile uzmanların görüşlerine başvurulmasını genel kural haline getireceğiz.

* Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim için TBMM’nin denetim yollarına etkinlik kazandıracağız. Bakanlara sözlü soru mekanizmasını Anayasada düzenleyerek sözlü sorulara belirli bir sürede cevap verilmesi zorunluluğu getireceğiz. Yazılı soru önergelerine süresinde cevap verilmemesi halinde ilgili bakana yaptırım uygulanmasını sağlayacağız.

* Hükümet, başbakan ve bakanlar hakkında gensoru hakkını tesis edeceğiz. Karar yeter sayılarını düşürüp Meclis soruşturmasını etkin bir mekanizma haline getirerek yürütme aktörlerinin hesap verirliğini sağlayacağız.

* Kamu kurum ve kuruluşlarının Meclis tarafından etkili şekilde denetlenmesini sağlayacağız. Meclis Araştırma, Soruşturma ve Denetim Komisyonlarına Meclis denetimi kapsamında davet edilen herkesin bu davete icabet etmesini zorunlu kılacağız.

* Bütçe hakkının devredilmezliği ilkesi gereğince bütçe hakkını, TBMM’nin devredilemez bir yetkisi ve denetim aracı olarak düzenleyeceğiz. Bütçe tasarılarının Bütçe Komisyonundan önce ilgili Komisyonda görüşülmesini gerekli kılacak ve kanun hükmünde kararnamelerle bütçede değişiklik yapılamamasını güvence altına alacağız.