"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Etkili bir yasama ve denetim için

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Şubat 2023, Çarşamba
Millet İttifakının geçen yıl 28 Şubat’ta açıkladığı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni”nin, detaylandırılarak ortak hükümet programına dönüştürülen devamı niteliğindeki “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nin “Yasama Reformu” bölümündeki taahhütlerden bazıları:

* Demokrasinin özüyle bağdaşmayan, hukuk devletinin temel unsurlarından belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesine aykırılık oluşturan, milletvekillerinin parlamenter etkinliklerini zayıflatan ve Meclis içinde katılımcılığı, tartışmayı, müzakereyi etkisiz hale getiren torba kanun uygulamasına son vereceğiz.

* Bakanlar Kuruluna, konusu, sınırları ve süresi yetki kanununda açıkça belirtilmek şartıyla KHK çıkarma yetkisi verecek, temel hak ve hürriyetlerin kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesini engelleyeceğiz.

* Kanun teklif ve tasarılarının komisyonlarda görüşülmesi esnasında ilgili STK’lar ve meslek kuruluşları ile uzmanların görüşlerine başvurulmasını genel kural haline getireceğiz.

* Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim için TBMM’nin denetim yollarına etkinlik kazandıracağız. Bakanlara sözlü soru mekanizmasını Anayasada düzenleyerek sözlü sorulara belirli bir sürede cevap verilmesi zorunluluğu getireceğiz.  Yazılı soru önergelerine süresinde cevap verilmemesi halinde ilgili bakana yaptırım uygulanmasını sağlayacağız.

* Hükümet, başbakan ve bakanlar hakkında gensoru hakkını tesis edeceğiz. Karar yeter sayılarını düşürüp Meclis soruşturmasını etkin bir mekanizma haline getirerek yürütme aktörlerinin hesap verirliğini sağlayacağız.

* Kamu kurum ve kuruluşlarının Meclis tarafından etkili şekilde denetlenmesini sağlayacağız. Meclis Araştırma, Soruşturma ve Denetim Komisyonlarına Meclis denetimi kapsamında davet edilen herkesin bu davete icabet etmesini zorunlu kılacağız.

* Bütçe hakkının devredilmezliği ilkesi gereğince bütçe hakkını, TBMM’nin devredilemez bir yetkisi ve denetim aracı olarak düzenleyeceğiz. Bütçe tasarılarının Bütçe Komisyonundan önce ilgili Komisyonda görüşülmesini gerekli kılacak ve kanun hükmünde kararnamelerle bütçede değişiklik yapılamamasını güvence altına alacağız.

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji’den 33 ile kar uyarısı

    Zulüm ve haksızlık devleti çürütür

    Esnaf primini yatıramıyor

    20 yeni cezaevi daha

    Enflasyon-faiz-kur sarmalı yatırımcıyı korkutuyor

    ‘Milletimizin ferasetine güveniyoruz’

    Samanın tonu 3 bin 500 TL’yi aştı

    EYT’de prim bilmecesi

    ‘İnsanların yargıya güvendiği bir dönem başlatacağız’

    Dış ticaret açığında rekor artış

    Esnafın elektrik faturası iş yeri kirası ile yarışıyor

    Yeni Asya’dan kuvvet alıyoruz

    Önemli olan kişi değil, sistem

    Demokrasi sözü veriyoruz

    Doğalgaz fiyatını indirin

    Macaristan: Bir başka Dinin Kutsal Kitabını yakmak hiçbir şekilde kabul edilemez

    İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yüzde 68,12'si asılsız çıktı!

    Tuz Gölü alarm veriyor!

    Bolsonaro, ABD'de kalabilmek için vizeye başvurdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    20 yeni cezaevi daha
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Etkili bir yasama ve denetim için
    Genel

    EYT’de prim bilmecesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet ve demokrasi nîmetinin bedeli
    Genel

    Enflasyon-faiz-kur sarmalı yatırımcıyı korkutuyor
    Orhan Ali YILMAZ

    Yaralı şu parmağımız... Bir de şu sendikacılığımız...
    Süleyman KÖSMENE

    Çürümüş kemikleri kim diriltecek?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şans, kısmet ve kaderimizi nasıl değiştirebiliriz?
    Faruk ÇAKIR

    Gençlerin gündemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.