Ezber bozan hamle

6’lı masadan artık aksiyoner adımlar beklendiğini bir defa daha ifade etmiştik ki, bu anlamda ilk çıkış CHP’den geldi.

Lider buluşmalarında ikinci turun ilk toplantısı yapıldıktan hemen sonra Kılıçdaroğlu başörtüsüne yasal güvence konusunu gündeme getirdi ve ardından konuyla ilgili üç maddelik kanun teklifi Meclise sunuldu.

Başörtüsü meselesinde kendi partisinin de yasakçı tavır alarak yanlış yaptığını defaatle dile getirmiş olan CHP lideri, aynı özeleştiriyi bir kez daha tekrarladı ve bu yaranın artık kapatılması gerektiğini vurguladı.

Bunun yolunun da konuyu siyasetin tekelinden çıkarmak ve devlet ciddiyetiyle yasal güvence altına almak olduğunu ifade etti.

Ve “Helalleşme asıl bu işte” derken, helalleşmeyi gerektiren diğer açık yaraların da kapatılması için kararlı olduklarını söyledi.

Aslında başörtüsü için de, genel anlamda kılık kıyafet için de kanun çıkarmaya gerek yok. Bunlar kanunla tanzim edilecek konular değil. Ama özellikle iktidarın bu hususta hâlâ devam eden istismar siyaseti ve yürüttüğü algı operasyonu karşısında CHP böyle bir mukabelede bulunma ihtiyacı hissetti.

Sürekli eski CHP üzerinden yürütülen propagandalarla “Bunlar iktidar olursa başörtüsü yasağını yine hortlatırlar” korkusunun pompalanmasına bu hamle ile cevap verdi.

6’lı masadan da tam destek aldı.

Bu ezber bozan çıkış iktidarı da bocalattı. “Artık böyle bir problem ve sıkıntı yok, çünkü biz hallettik, CHP’nin derdi gündem değiştirmek” gibisinden tepkilerin yanı sıra destek mesajlarının da gelmesi bunu gösteriyor.

Ki, iktidar “Bu işi biz çözdük” diyor, ama Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin olumlu tavrı olmasaydı bu kadar kolay çözülebilir miydi?

CHP liderinin, “Türkiye’nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle” sözü, bu tavrın parti kadrolarına da mal olduğunu gösteriyor ki, bu da önemli.

Keza anketlere göre kamuda başörtüsü gibi hassas bir konuya dahi CHP tabanının yüzde 80’inin olumlu yaklaşması, tabandaki değişimin de dikkat çekici bir göstergesi.

Çatlak sesler ise gittikçe marjinalleşiyor.

Helalleşme ekseninde ezber bozan doğru hamlelerin arkası geldikçe taşlar yerine, siyaset rayına oturacak; toplum rahatlayacak.