Filistin bu fâsit daireden nasıl çıkar?

Said Nursî, Filistin meselesinde Yahudilerin kazandığı muvakkat “başarı”yı, Benî İsrail enbiyasının mezaristanı olan Filistin’e millî ve dinî bir duyarlılıkla sahip çıkmalarına bağlıyor.

“Çabuk tokat” yememelerinin sebebi bu.

Yoksa, bizzat Kur’an’ın tesbitiyle, hayatı sevme ve dünyaperestlik noktasındaki ifratları yüzünden her asırda zillet ve meskenet tokadı yemeye müstahak olan Yahudilerin koca Arap âleminde dayanabilmeleri asla mümkün değildi.

Bediüzzaman’ın Şualar’da yaptığı bu tesbit ışığında İsrail’in dününü, bugününü ve yarınını değerlendirdiğimizde şu neticelere ulaşırız:

İsrail kurulmasını, güçlenmesini ve bugüne kadar ayakta kalmasını, söz konusu dinî ve millî duyarlılığa borçlu. Filistinliler başta olmak üzere Arap âleminin İsrail karşısındaki mağlûbiyeti ise, bu duyarlılığa İslamî şuurla değil, temelsiz, çürük ve dağınık bir sosyalist Arap milliyetçiliği ideolojisi ile mukabele etmelerinden kaynaklanıyor.

Ancak gelinen noktada Yahudileri ayakta tutan dinî ve millî duyarlılığın yerini yine aşırı hayat sevgisi ve dünyaperestlik aldığı için, bu kavim tarihte alışık olduğu zillet ve meskenet tokadını tekrar yemeye müstahak hâle gelmiş durumda. İsrail’in vahşi ve hunhar politikalarıyla kendisini gösteren saldırganlığı, kendi hayatını ciddî tehlike içinde gören dünyaperest ve kronik bir ruh hastasının yaşadığı paranoyayı yansıtıyor.

Sosyalist Arap milliyetçiliğinden büyük ölçüde uzaklaşan Filistin tarafı ve Arap âlemi ise, dinine, inançlarına ve bunların gereği olan sağduyu çizgisine yaklaştığı ve sarıldığı ölçüde başarılı olacak; İsrail karşısındaki yarım asırlık mağlûbiyetine son verip zaferi göğüsleme imkânını bulacak.

Bu açıdan, bilhassa Filistinliler son derece akıllı, dikkatli, temkinli ve dirayetli hareket etmeleri gereken çok kritik bir kavşak noktasındalar.

Yarım asırlık tecrübe şunu gösterdi ve öğretti ki, bilhassa taraflar arasında kuvvet dengesinin bulunmadığı durumda, tutarlı stratejilere dayanmayan ve körlemesine yürütülen silahlı mücadelelerle netice almak mümkün değil. Silah, ancak dahilde tam bir ittifak, hariçte ise diplomasi ve kamuoyu desteği gibi unsurlar arkasına konulabildiği ve sadece gerektiği zaman gerekli olduğu ölçüde kullanıldığında etkili olabilir.

Sivilleri hedef alan eylemler ise, masumlara zarar vermenin vebalini getirir; düşmanın elinde koz olmaktan başka işe de yaramaz.

(Bediüzzaman Modeli kitabımız, s. 30-2)