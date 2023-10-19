Filistin’de kalıcı çözüm için

Filistinlilerin genelinde olduğu gibi farklı grupları bünyesinde toplayan Hamas’ın İzzeddin Kassam kolu tarafından başlatılan ve İsrail’e ağır zayiat verdiren saldırıların ardından Netanyahu’nun “savaş kabinesi” kurarak Gazze’ye karşı giriştiği tasfiye ve imha harekâtı yine büyük tahribata ve can kayıplarına yol açtıktan sonra, olayın başlangıcında İsrail’e bir kez daha “tam destek” veren ABD’nin gecikmeli de olsa fren koymasıyla dizginlenmeye çalışılıyor.

Ve tahmin ettiğimiz gibi, işin tırmandırılıp daha ileri boyutlara taşınmasına meydan verilmemesi için ateşkes çağrıları yoğunlaşarak devam ediyor. Böylece Filistin-İsrail geriliminin şimdiye kadarki safahatında benzerleri defaatle yaşanan bir şiddet patlaması yine tekrarlandıktan sonra durulması için gayret sarf ediliyor. Gelinen noktada iki tarafta da hasar büyük. Gerçi Hamas cenahı “İsrail’i gafil avladık, karizmasını fena çizdik, zafer kazandık” havasında ve Gazze’den attığı 5000 roketin ardından yaptığı saldırılarla İsrail’e bini aşkın kayıp verdirdiği, İsrailli askerleri esir alıp rehin olarak tuttuğu için memnun; ama verdirdiği zayiatın çoğunun sivillerden oluşması Filistin davasına büyük zarar verdi. İsrail de “kendisini savunma” gerekçesiyle başlatıp sonrasında Gazze’yi Filistinlilerden tamamen temizleme operasyonuna çevirdiği misilleme harekâtını sürdürürken, başlangıçta “meşru müdafaa” hakkından söz ederek İsrail’e destek veren ABD ve AB başta olmak üzere dünya güçleri, gidişatı görünce “savaş hukukuna ve insanî hukuka riayet” ikazında bulunma ihtiyacı hissettiler. AB adına verilen “İsrail’e güçlü destek” mesajları da ilerleyen süreçte “Filistin’e destek” mesajlarıyla dengelenirken, eşzamanlı olarak İsrail’e yönelik uyarıların dozu arttırıldı. Önce İsrail’e desteğini savaş gemisi gönderme raddesine vardıran ABD de, Netanyahu’nun “Gazze’ye kara harekâtı” başlatması üzerine ikazlarını daha kuvvetli bir tonda dile getirme gereği duydu ve Biden Gazze’yi işgalin “çok büyük bir hata” olacağını söyledi. Gelinen noktada İsrail ateşkes çağrılarına direnişini daha fazla devam ettiremez. Hele son hastane katliamının tetiklediği tepkilerden sonra. Bu yaşananların bundan sonra tekrarlanmaması için ise, İsrail’in sınır tanımayan azgınlıklarına seyirci kalarak ipe un seren tavırların terk edilmesi, Netanyahu’nun BM kürsüsünde gösterdiği “siyonist harita”ya müsaade edilmemesi, Filistin’i silme projelerine geçit verilmemesi, Filistinlilerin haklarını güvenceye alan “iki devletli çözüm”ü hayata geçirme çabalarının canlandırılıp samimiyet ve kararlılıkla sonuçlandırılması gerekiyor.

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