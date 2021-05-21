Filistin dramını bitirmek için

Filistin’in dramı, resmen 27 Kasım 1947 günü başladı.

O gün toplanan BM Genel Kurulu, Filistin’in Yahudilerle Araplar arasında taksim edilmesini öngören 181 sayılı kararı kabul etti. Karara göre, Filistin’in yüzde 56’sı Yahudilere, yüzde 44’ü Araplara verilecek; Kudüs BM’nin yönetiminde milletlerarası bir statüye kavuşturulacaktı. Filistinliler ve Arap dünyası bu karara şiddetle karşı çıktı. Ve bağımsızlığını ilân eden İsrail ile Arap âlemi dört büyük savaşta karşı karşıya geldi.

1948 harbinde Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan orduları ile savaşan İsrail, BM’nin kendisine tahsis ettiği toprakları yüzde 40 daha genişletti. 1956’da, Süveyş Kanalını kapatan Mısır’a, İngiltere ve Fransa ile birlikte saldıran İsrail hem kanalı açtırdı, hem de sonradan BM Barış Gücüne devretse dahi, Mısır’a ait olan Sina yarımadasını ele geçirdi.

1967’de İsrail Batı Şeria ve Gazze ile birlikte Filistin’in tamamına ve Golan tepelerine hâkim oldu. 1973 savaşı önemli bir sonuç getirmedi. Derken İsrail, 1982’de FKT kamplarını bahane ederek Güney Lübnan’ı işgal etti ve burada bir “güvenlik şeridi’ oluşturdu.

BM’nin taksimatını beğenmeyen Arap dünyası sonuçta Filistin’in tamamı ile birlikte daha başka önemli mevzileri de İsrail’e kaptırmak durumunda kaldı. Filistinliler ise uzun yıllar terör eylemleriyle İsrail’i yok etmeye çatıştılar. Bu arada FKT’nin, kamp kurduğu Lübnan, Ürdün ve Kuveyt’te de rahatsızlık unsuru olduğu görüldü. Örgüt mensupları değişik tarihlerde bu ülkelerden kovuldu.

Bunca acı tecrübeden sonra, İsrail’le barış yoluyla mücadeleyi seçen ilk ülke Mısır oldu. Onu Ürdün takip etti. FKT de bu sürece ayak uydurmak zorunda kaldı. Terörden vazgeçme, BM’nin taksim kararına uyma ve bu plan çerçevesinde, merkezi Doğu Kudüs olacak bir Filistin devleti kurma kararı aldı. Şu anda Filistin devleti birçok ülke tarafından tanınıyor. Ama Trump’ın “yüzyılın ihaneti” planından da cür’et ve kuvvet alan İsrail, Filistin’e yönelik işgal ve saldırı ataklarını sürdürüyor.

Bu duruma son verilmesinin yolu, İsrail’in Netanyahu siyasetini bertaraf edecek bir yönetime kavuşmasından, Filistinlilerin ve İslam dünyasının ittifakından, dünyada barış ve insanî değerlerden yana olan kesimlerle kuvvetli işbirlikleri kurulmasından geçiyor.