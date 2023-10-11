Filistin’i silen bir “normalleşme” olur mu?

Netanyahu’nun, kendisine defaatle “katil” diyen Erdoğan’la el sıkışıp birlikte samimi görüntüler verdiği New York’ta, BM kürsüsündeki konuşmasında gösterdiği haritada tamamen yeşile boyanmış olan Ortadoğu İsrail’le “normalleşen” bölge ülkelerini ifade ediyordu ve Filistin’e hiç yer verilmemişti.

Açıkça belliydi ki, İsrail’in “yeni Ortadoğu”sunda Filistin diye bir ülke yoktu ve Filistin toprakları tümüyle siyonist devlet tarafından gasp edilmişti.

Batı Şeria ve Gazze gibi Filistinlilere ait gibi görünen birbirinden kopuk ve küçük bölgelerde habire inşaatları devam eden Yahudi yerleşimleriyle işgalini genişleten ve Doğu Kudüs gibi sembol bir şehri de Yahudileştirme operasyonlarının dışında bırakmayan İsrail, bu vaziyette epeyce Arap ülkesiyle ilişkilerini “normalleştiriyor.”

Bu çerçevede imzalanan Abraham Anlaşmalarına şimdiye kadar Birleşik BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas dahil oldu. Sırada, Prens Selman’ın ağzından anlaşmaya çok yaklaştıklarını duyuran Suudi Arabistan var.

Hamas’ın “Aksa Tufanı” operasyonu tam da bu noktada patlak verdi. Saldırıların İsrail’e şimdiye kadar görülmemiş boyutta ağır zayiat verdirmiş olması, Hamas ve ona destek veren örgütler tarafından “büyük zafer” olarak yorumlanıyor ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te de operasyonların devam edebileceği duyuruluyor. İsrail cenahında ise başta MOSSAD’ın böyle bir saldırıya gafil avlanması sorgulanıyor ve İsrail’in “hazırlıksız” yakalanması şüpheyle karşılanıyor.

Buna mukabil bir danışıklı dövüşün söz konusu olduğunu ve İsrail’in el altından yönlendirdiği Hamas’a bu saldırı için özellikle yol verdiği iddiaları da seslendiriliyor.

Maksat, İsrail’e Netanyahu haritasındaki “yeni Ortadoğu” hedefine giderken, o haritada zaten yeri bulunmayan Filistin’i tamamen silmek için yeni bir bahane vermek.

Nitekim İsrail Aksa Tufanına misilleme olarak başlattığı Gazze operasyonunda Hamas’ın barındığı her yeri enkaza çevireceğini ilan etti ve görünen o ki, dediği gibi de yapıyor.

Hamas’ın ve ona destek veren örgütlerin, başlangıç olarak elde ettikleri ve göründüğü kadarıyla İsrail’in karizmasını çizen, ama sivilleri hedef alan boyutundaki vahşet görüntüleriyle Filistin davasına da çok şey kaybettiren mevziî “başarı”lar ne kadar devam edebilir, göreceğiz. İsrail’in “topyekûn imha” operasyonunun neticesini de.

Bu şiddetli çatışmaların Hizbullah gibi bölge aktörlerinin katılımıyla daha da genişleyerek devam edip etmeyeceğini ve Netanyahu’nun gösterdiği yeşil haritanın ateş rengi bir kızıla dönüp dönmeyeceğini de.

Kesin olan şey, Filistin’i haritadan silme projelerinin, doğrudan veya dolaylı olarak, tersten veya düzden kim ne yaparsa yapsın, bölgeye ve hiç kimseye hayır getirmeyeceği.

Allah, Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun.

