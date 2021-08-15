Fitneyle değil, hizmetle devam

Risale-i Nur bize en başta, dünyanın rahat ve ücret değil, çile ve hizmet yeri olduğu dersini veriyor.

“Vazifemiz hizmettir; netice bize değil, Allah’a aittir” diyor. Bizi birinci derecede ilgilendiren şeyin, hizmeti en iyi şekilde ifa etmeye çalışmak olduğunu, neticeyi Allah’ın takdir edeceğini söylüyor.

Muzır maniler ve artan zorluklar karşısındaki tavrımızın, çabucak yılgınlığa düşmek ve pes edip vazgeçmek değil, müşkülâtın ziyadeleşmesine paralel olarak güçlenen bir irade, kararlılık ve şevkle mukabele etmek şeklinde olması gerektiğini ifade ediyor.

Kendi küçük dünyamızda ve dar çevremizde önümüze çıkan “basit ve sıradan” zorluk ve engellerin ötesinde, “hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler”i ve fırtınaları aşabilmek için “hadsiz bir metanet, soğukkanlılık ve nihayetsiz bir fedakârlık” taşımamız gerekiyor.

Hiçbir olumsuzluk karşısında bezginliğe ve yılgınlığa düşmeyen, şevk-i mutlak düsturuna sarılarak yola devam eden hadsiz bir metanet, güçlü bir sebat, irade ve kararlılık...

Duygusal ve fevrî tepkilere tevessül etmeyip daima aklıselim, hikmet ve denge çizgisinde yürümeyi başaran bir soğukkanlılık...

Ve bütün duygularını, enaniyetini, gerekirse izzet ve haysiyetini, dünyasını, kısaca herşeyini davası ve hizmeti için feda etmekten asla kaçınmayan nihayetsiz bir fedakârlık...

İlâveten, menfîliklerle asla meşgul olmayıp ve zaman kaybetmeyip hep müsbete yönelen bir irade ile daima nura, ihlâsa, imana kuvvet verecek hizmetlere odaklanmak.

Üstad böyle yaşamış ve karşısındaki sıradağlar gibi çetin ve zorlu engelleri bu azimle aşarak hizmetinde muvaffakiyete erişmiş.

Eserlerindeki ölçü ve prensiplere sarılıp, uygulamada onu örnek alarak yola devam eden Nur kervanının bahtiyar yolcuları da yine hiç eksik olmayan manileri bu ölçülere sarılarak bertaraf etmeye muvaffak olmuşlar.

Bize düşen, onların izinde ve yolunda aynı ölçü ve prensiplerle hizmete devam etmek.

Zübeyir Ağabeyin dediği gibi münakaşa ve tartışmalar muvakkattır; bir dönem insanları meşgul eder; hattâ birbirine düşürür; sonra unutulur; ama geride tahribatı kalır.

Fitnelerle ömür sermayesini tüketip yeni veballer üstlenmek mi, yoksa kalıcı hizmetlere odaklanıp fâni ömrü bâkileştirmek mi?