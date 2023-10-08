Gazetecilik, hukuk ve gençlere tavsiyeler

Mustafa Umut Erkmen’in iletişim lisesi öğrencisi olarak bizimle yaptığı röportajdan iki soru ve cevap daha:

SORU: Hukuk fakültesi mezunu olduğunuzu söylediniz. Hukuk okumanızın gazeteciliğinize artıları oldu mu? Bunlar nelerdir? Bizlere de önerir misiniz?

CEVAP: Hukuk özellikle Türkiye gibi bir ülkede çok önemli bir kavram. Ve gazetecilik yapma noktasında da hukuk altyapısına sahip olursanız daha ayağı yere basan ve olması gereken bir çizgide gazetecilik yapma imkânı bulursunuz.

Türkiye maalesef hukuksuzlukların dönem dönem çok tırmanışa geçtiği bir ülke. Dolayısıyla hukuku savunmak, adaleti savunmak, bir de hukuk altyapısına dayanarak bu duruşu ortaya koymak daha bir önem kazanıyor. Ve hukuku bilerek gazetecilik yaptığınız zaman hem daha sağlam bir zeminde bu mesleği icra etmiş oluyorsunuz, hem de birtakım mayınlara takılmadan, tuzaklara düşmeden, hukuku, kanunları bilerek bu işi yapma imkânı buluyorsunuz.

Bu da çok önemli, çünkü bunu bilmediğiniz zaman hiç farkında olmadan bir mayına basmış oluyorsunuz ve buradan başınıza bir iş geliyor.

Biz böyle bir altyapıya sahip olmamıza rağmen gene zaman zaman yargı yoluyla üzerimize birtakım tacizler oldu.

28 Şubat’ta da oldu. Bu dönemde de gene maruz kaldığımız şeyler oldu.

Ama hukuka yaslanan bir duruş ortaya koyduğumuz için, hukuku bilerek, herhangi bir şekilde kanunların suç saydığı bir sapmaya yol vermeden bu yayınları yaptığımız için çok şükür fazla bir sıkıntı yaşamıyoruz.

SORU: Genç gazeteci adaylarına önerileriniz nelerdir?

CEVAP: Mümkün mertebe çok erken bu işlere dahil olmaya çalışın. Ne kadar erken gazetecilik yapmaya başlarsanız ve fiilî işleyişe dahil olursanız daha çok tecrübeniz oluşur ve işe daha yatkın hale gelirsiniz. Erken kalkan çok yol alır.

Şu anda gazetecilik çok çeşitlendi, klasik yolların dışında, internet ile, sosyal medya ile çok farklı mecralar açıldı. Görsel yayıncılık çok gelişti. Bunlar daha çok kitlelere ulaşıyor, onlara yoğunlaşmak, ama esas altyapıyı sağlam bir şekilde oluşturmak önemli. Hukuk altyapısına sahip olmak önemli.

Ve her meslek için geçerli, ama gazetecilik için daha bir önem arz ediyor bu: İlkeli, şahsiyetli, prensipli, kimlik sahibi bir duruş önemli.

Velhasıl okumak, takip etmek, gereksiz şeylere takılmadan, ana hedefi gözden kaçırmadan bu yolculuğu devam ettirmek çok önemli. Kısaca bunlar.