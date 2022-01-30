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30 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Gençler için en büyük tehlike

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Ocak 2022, Pazar
Büyük İstanbul gazetesinde Adnan Deniz’e verdiğimiz mülâkata devam ediyoruz:

- Günümüzde toplumu ve gençleri içine alan en büyük tehlike nedir diye sorsam…

- Hedefsizlik, yani hayatın anlamını kaybetmiş olmak. Bu sorun günümüzün en büyük tehlikelerinden birisidir. Yaşamanın temel sorularını ve bunların mahiyetini sorgulamaz olmaktır. Biz niye varız? Biz kimiz? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Hayat yalnızca bu dünya hayatından ibaret olmamalı. İnsana verilen duygular, kabiliyetler, talepler ve arzular ebede uzanıyor. Bu manaların özellikle gençlerin dünyasına yeniden taşınması ve yeniden düşünülür hale getirilmesi gerekiyor. Tam aksine onları düşündürmemek için zihinleri o kadar çok oyalayıcı şeylerle meşgul ediliyor ki… Güya dindar görünümlü iktidarın yaptığı hukuksuzlukların geniş kitlelerde meydana getirdiği tahribatlar ve buna tepki olarak dinden soğuyanların sayısı da azımsanmayacak boyuttadır.

- FETÖ sürecinde aldığınız pozisyonu nasıl değerlendirirsiniz? Mazlum, mağdur tanımını yeniden yapar mısınız? İktidar siyaset bileşkesinde kalan mağdurlukların dışında kalan mağdurluklar da mağdurluk tanımınıza giriyor mu? Yani sizler hiçbir ayırım yapmaksızın her türlü mağduriyetin yanında olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Eğer böyleyse bunu hangi örneklerle somutlarsınız?

- Bu ülkede cemaat mensubiyeti, teröristlikle özdeşleştirildi. Cemaatlerin sohbetlerine katılanlar, yayın organlarını takip edenler, terörist ilan edildi. Bu yanlıştan kaynaklı binlerce insanın onuru yerle bir edildi.  Herhangi bir cemaatle ilgili eleştirileriniz olabilir, ki bizim de olmuştur. Ancak biz her defasında hukukun temel prensiplerini hatırlatıyoruz. 

Meselâ masumiyet karinesi; bir insan bağımsız mahkeme kararıyla suçlu olduğu sabit olmadıkça suçlu ilan edilemez. Suç ve ceza şahsîdir. Konuyla ilgili bir ayeti şöyle hatırlarız: “Birisinin hatasıyla başkası mes’ul olamaz. Kardeşi de olsa, aşireti ve taifesi de olsa, partisi de olsa, o cinayete şerik sayılmaz.”

Perinçek’in biz icat ettik dediği FETÖ yaftası üzerinden hiçbir ilgisi olmayan insanlar gün yüzüne çıkamayacak kadar aşağılandılar. Ergenekon ve Balyoz davalarında da gene hukukun temel prensiplerine riayet edilerek bu süreçlerin götürülmesi gerektiğini savunduğumuzda birileri bizi Ergenekoncu ilan etmişti. 

Tek adam rejiminin ekonomiye olumsuz yansımalarını tüm çıplaklığıyla görebiliyoruz. Beş iktidar holdinginin alabildiğine zenginleştiği ve milletin kesesinden beslendiği gerçeği gün gibi ortadadır… Buna mukabil dar gelirli insanların daha da fakirleştirildiği, mağdur edildiği bir manzarayla karşı karşıyayız. 

Bunun dışında kadın cinayetlerinden tutun, cezaevindeki bebeklere ve annelere varıncaya kadar hukuksuzluğun uzanmadığı yer yok. Hasta olanların yanı sıra göz göre göre ölüme mahkûm edilen insanlar var ve bunlar bu kadar tepkilere ve çağrılara rağmen tahliye edilmiyor. Bunun adı olsa olsa sosyal bir dram olur. Biz toplumun yüreğini sızlatan ve insan onurunu inciten tüm mağduriyetlerin karşısındayız.

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