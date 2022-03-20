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20 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Gençler ve dijital yayıncılık

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Mart 2022, Pazar
Önceki hafta sonu İzmit Başiskele’de toplanan 1. Gençlik Şûrâsında çok şey konuşuldu ve bunların hayli geniş bir özeti gazetemizde yayınlandı.

Orada ifade edilen çok önemli bir husus da, söylenenlerin lafta kalmaması ve hayata geçirilmesi gereğiydi. Bunun bizzat gençler tarafından dile getirilmesi ayrıca önemliydi.

Bizleri bekleyen küresel boyuttaki hizmet projeleri bahsinde ortak akılla yeni fikirler üretmek ne kadar ehemmiyetli ise, bu fikir ve projelerin gerçekçi ve sağlam planlamalarla mümkün olan en kısa zamanda uygulamaya konulması da en az o kadar mühim.

Şûrâya katılan gençlerin hazırladığı sonuç deklarasyonunda bu açıdan da dikkate değer maddeler var. Özellikle dijital yayıncılıkta yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak:

* Ailelerin kendi çocuklarına tesir edemediği yeni çağda yeni nesle geleneksel metotlarla ulaşmak neredeyse imkânsızdır.

* Çağların ötesine seslenen zamanın sesi Bediüzzaman Said Nursî’nin reçetelerini dijital dünyanın bütün imkânlarını seferber ederek insanlığa ulaştırmak bütün Nur Talebelerinin tarihî sorumluluğudur. 

* Maddeten doyurulan günümüz insanı manevî alanlarda açtır ve bir arayış içindedir.  Ruhu sıkılan günümüz insanı manayı aramakta, hayatının anlamının peşinden koşmaktadır. Manevî buhranların tamamına çare sunan Risale-i Nur hakikatleri sosyal medya, sinema vb alanları da kullanarak kalbe hitap eden işlerle insanlara ulaştırılmalıdır. 

* Gazete, dergi ve yayınlarımız dijital çağın gereklerine göre kendini yenilemelidir.

* YouTube kanalı ve diğer dijital imkânlar aktif hale getirilmeli, genç kadroların gerçekleştirdiği programlar tertip edilmelidir.

* Video, neşriyat gibi hususlarda ilkleri gerçekleştiren Yeni Asya’nın (bilhassa dijital yayıncılık alanında) kendisini yenileyememesi önemli bir tezattır. Yeni Asya gençleri olarak bu zıtlığı doğuran bütün hususların ortadan kaldırılması için yardımcı olmaya hazırız.

İşte bu tesbit, teklif ve çağrılar ekseninde, gençlik enerjisini tecrübeyle harmanlayacak ortak mesailerin tanzimi öncelikli gündemimiz olmalı; mevcut hizmetlerimizi daralan bir kadro ve sınırlı imkânlarla devam ettirirken, bu yenilenme sürecini de sıkı ve samimi bir iletişim ve dayanışma ile geliştirmeliyiz.

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