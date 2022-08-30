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30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Gençlerle okuma programı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Ağustos 2022, Salı
Türkiye’nin farklı illerinden üniversiteliler, Ağustos’un üç haftasında İzmit-Başiskele’de Çamlık Vakfı’nın hizmet binasında yoğun bir okuma programına katıldılar.

Programda ana konu başlıkları Bismillah, Mu’cizat-ı Kur’aniye, Bediüzzaman Said Nursî, Uhuvvet, Hürriyet, Nübüvvet, Ahirzaman, Tevhid, Lâhikalar, Letaif-i İnsaniye ve Ene, İhlâs-Hücumat-ı Sitte-İktisat, Risale-i Nur ve hususiyetleri, Ubudiyet&Adalet, Beka-i ruh ve melâike, Meşveret, Müdafaalar ve Haşir olarak belirlendi. Her gün bu konulardan biri okundu, çalışıldı, birlikte müzakere edildi.

İlgili metinler önce şahsî okumalarla mütalâa edildi, sonra çalışma gruplarında değerlendirildi, ardından bu gruplarda ortaya çıkan fikir ve sonuçlar bütün katılımcıların iştirak ettiği toplu oturumlarda paylaşılıp ortak katkılarla geliştirildi ve zenginleştirildi.

Belirlenen konuları ilgili metinlerin rehberliğinde ortak akıl ve müzakereyle anlama çabası son derece istifadeli sonuçlar verdi.

Herkes kendi anladığını diğer katılımcılarla paylaştı, her bir paylaşım zihinlere yeni yeni ufuk ve pencereler açtı ve birbirini tamamlayarak söz konusu hakikatleri daha iyi anlama noktasında ciddi mesafeler aldırdı.

Her konu başlığı için dışarıdan davet edilen uzman isimlerin katılımı, istifadeyi daha da arttırdı, derinleştirdi ve kuvvetlendirdi.

Bu ders müzakerelerinin yanı sıra cemaatle namaz, tesbihat ve evrad okumalarıyla manevî feyiz açısından da istifadeli geçen programa, sahildeki sabah yürüyüşleri ve piknik gibi etkinlikler ayrı bir zenginlik kattı.

Keza İzmit ve civarı okuyucularımızın haftalık ders ve sohbetleri, gençlerin kendi arasındaki muhabbet ve kaynaşmanın mahal cemaatiyle de yaşanmasına vesile oldu.

“Müdafaalar” bölümüne iştirak ettiğimiz programa katılan gençlerimize, organizasyonda emeği ve katkısı olan arkadaşlarımıza, ev sahiplikleri için Çamlık Vakfı yönetimine ve İzmitli okurlarımıza tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyor ve istikbal ümidimiz olan gençlerimizden hizmetlerimiz adına çok şey beklediğimizi buradan da ifade ediyoruz.

(Bir tebrik ve teşekkür de, Ümraniye’de kız öğrencilerin katıldığı eşzamanlı program için.)

Katıldığımız “Müdafaalar” oturumunu ayrı bir yazıda ele alıp değerlendirelim inşaallah.

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