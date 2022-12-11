Gençlerle yeni bir başlangıç

Risale-i Nur’un medyadaki dili olma hedef ve misyonuyla genç kadrolarla yola çıkan İttihad-Yeni Asya kervanının yine gençlerle devam ettiğini sürekli tekrarlıyoruz.

Bu son derece zorlu, nurlu ve onurlu yolculukta Zübeyir Gündüzalp ve Mustafa Polat gibi genç yaşta hizmetlerini tamamlayıp berzah âlemine intikal edenler de oldu; saçını bu hizmette ağartan emektarlar da.

Vatan sathını bir mektep yapma parolasıyla çalışan Yeni Asya’nın kendisi de başlı başına muazzam bir mektep ve ekol oldu.

Bu mektepte nice kadrolar yetişti.

Ama meslek ve meşrepte istikamet, sadakat ve metanet imtihanlarının hiç eksik olmadığı çetin süreçlerde bunların epeyce bir kısmı farklı kulvarlara kaydı ve savruldu.

Böylesi kopmaların, çoğunlukla camia içinde istişare mekanizmalarının çeşitli sebeplerle sağlıklı işletilemediği dönemlerde gerçekleşmiş olması, mutlaka ders çıkarılması gereken çok ibretli örnekler oluşturuyor.

Yeni Asya’da şahsen geride bıraktığımız 45 yıla yakın zaman zarfında şahit olduğumuz ve yaşadığımız tecrübelerin bize öğrettiği en önemli derslerden biri, her hal ve şartta müfritane irtibat içerisinde olmamız ve istişare süreçlerini, arada bir kopukluğa meydan vermeden hakkıyla işletmemiz gerektiği.

Karşılıklı bilgilendirme ve iletişim kanallarını sürekli açık tutmamız; fikir alışverişlerini kesintisiz ve sistemli bir mekanizmaya bağlamamız; en ufak bir boşluk ve gediğe fırsat vermeyecek bir tesanüd içinde olmamız; dışarıdan veya içeriden gelebilecek “üfleme” ya da tehdit ve tazyiklere itibar edip papuç bırakmayacak müşterek bir dirayet ve kararlılık içinde olmamız son derece önemli.

İhlâs Risalesi’nde vurgulandığı gibi, hayırlı hizmetlerin muzır manileri eksik olmaz. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle hep uğraşırlar. Bunu bilerek, hizmet düsturlarını özümseyip hayatımızın fıtrî akışıyla harmanlayarak ve manileri hizmete yoğunlaşmak suretiyle bertaraf ederek yolumuza devam etmeliyiz.

Bu süreçteki inkıtaları da telafi etmeliyiz.

Yeni bir başlangıçta yeni kuşak gençlerimizle yeni hizmet projelerinin hazırlığında ve arefesinde olduğumuz bir noktada bunları hatırladık ve paylaşma ihtiyacı duyduk.

Allah yardımcımız olsun.