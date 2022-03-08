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8 MART 2022 SALI - YIL: 53

Gençlik şûrâmız

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Mart 2022, Salı

Hafta sonu, ilgili zeminlerde görüşülerek Risale-i Nur Enstitüsünce organize edilmesine karar verilen gençlik şûrâsı, İzmitli okurlarımızca kurulan Çamlık Vakfının Başiskele’deki hizmet binasında yapıldı.

Birçok vilayetten üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerimizin bir araya gelerek tanışmasına ve kaynaşmasına vesile olan programa bazı Yönetim Kurulu üyeleri de iştirak etti.

Gün boyu devam eden müzakerelerde Risale-i Nur hizmetinde gençliğin yeri ve önemi vurgulandı ve genç potansiyelimizi bu hizmette en iyi şekilde değerlendirebilmek için yapılması gerekenler üzerinde konuşuldu.

Bilhassa, devam etmekte olan neşriyat hizmetlerimizin gazete, dergi, kitap ve dijital yayın alanlarında beraberce neler yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk.

Bu konunun, hem bu hizmetleri omuzlayıp bugünlere getiren kadrolardan nöbeti ve bayrağı devralma, hem de değişen ve gelişen şartlar muvacehesinde sesimizi küresel boyutlara taşınan yeni hizmet alanlarında çok daha etkili bir şekilde duyurma noktasında son derece büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Enes Kara’nın intiharıyla su yüzüne çıkan yakıcı tabloda, derin bir inanç krizine giren gençlere ulaşıp onları manevî yangından kurtarmak için seferberlik başlatma noktasındaki vazife ve sorumluluk boyutu da ifade edildi.

Orada da bir kez daha gördük ki, gençlerin dikkati ve gündemi bilhassa dijital yayıncılıkta. O alandaki gelişmeleri yakından izliyor ve yayın projelerini o eksende değerlendiriyorlar.

Bunun yanı sıra, hizmetlerin diğer alanlarında da neler yapılması gerektiği ve yapılabileceği hususunda kafa yoruyor, fikir üretiyorlar.

İzmit buluşması, bu dinamik potansiyeli hizmetlere kanalize etme hedefimizin yeniden gündeme taşınması ve bu konuda daha önce başlattığımız çalışmaların tekrar aktive edilmesi açısından ümit verici bir başlangıç oldu.

Tek tek not alınıp kayda geçirilen fikirler katılımcılarla topluca tekrar paylaşılacak ve fikir alışverişleri bundan sonra da devam edecek. 

Olgunlaşıp icra aşamasına geçebileceği hususunda mutabakata varılan fikir, teklif ve projeler yine meşveretlerle hazırlanacak eylem planları çerçevesinde hayata geçirilecek.

Hayırlı olmasını diliyor; katılımcılara, organizatörlere ve ev sahiplerine teşekkür ediyoruz.

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