Gerekçesiz red, tartışmalı karar

2017 Haziran’ında gri pasaport talebimizin reddi üzerine açtığımız davada Tetkik Hâkimi de, Danıştay Savcısı da red işleminin iptali yönünde görüş bildirdiler.

Savcı “Sürekli Basın Kartı sahibi basın mensubu davacının, Hizmet Damgalı Pasaport başvurusunun gerekçesiz reddedilmesinde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır” dedi.

Ama davaya bakan 10. Daire, “Dava konusu işlemde, işlemin gerekçesine yer verilmemiş ise de” ifadesine de yer verdiği kararında, “Hukuka aykırılık yok” sonucuna vardı...

OHAL, KHK, hassas durum, millî güvenlik gibi “gerekçe”lerle. Ve davayı açmamızdan beş, OHAL’in kalkmasından dört yıl sonra...

İdarenin gerekçe göstermek zorunda olmadığını belirten yönerge fıkrasının iptali kararı üyelerin oybirliğiyle alınmıştı. Ama red işleminin iptali talebinin reddinde durum büyük ölçüde tersine döndü. 1’e 4 oyla alınan karara muhalif oy kullanan üye İbrahim Topuz’un karşı oy yazısının tamamını da aktaralım:

“İdarî işlemlerin bir sebebe ve gerekçeye dayalı olması hukukun genel ilkelerinden olup, bu ilke düzenleme veya işlem yapan idareyi, uyguladığı ve düzenleme yaptığı alanda, doğru ve anlamlı olgular ortaya koymaya ve denetim yapmaya zorlamaktadır.

“İdarelerin, işlem tesis ederken Anayasa ve yasalarla çizilen çerçeve içinde takdir hakkına sahip oldukları açık ise de, bu takdir hakkı, serbestçe ve keyfî şekilde kullanılabilecek bir durumu ifade etmeyip, kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka uygun olarak temellendirilmiş olgularla desteklenmelidir.

“Davalı idarece, dava konusu işlemde işlemin gerekçesine yer verilmediği gibi dava dosyasına sunulan savunma ve ara kararı cevaplarından da davacıya görev onayı verilmemesi yönündeki işlemin gerekçelerinin soyut ifadeler dışında somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı görülmektedir.

“Bu itibarla, davalı idareye tanınan takdir hakkının, serbestçe ve keyfî şekilde kullanıldığı sonucuna varıldığından, davacının hizmet damgalı (gri) pasaport başvurusunun reddine ilişkin 04/07/2017 tarihli işlemin de iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla Daire kararına bu yönden katılmıyorum.”

Top İdarî Dava Daireleri Genel Kurulunda.

