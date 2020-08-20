Giderayak tuzakları

Meş’um ve karanlık 15 Temmuz fitnesine karşı ilk günlerde Mecliste sergilenen ortak dayanışma Yenikapı’da HDP’nin, sonrasında muhalefetin tamamının dışlanmasıyla bozuldu, 20 Temmuz sürecinde ülke OHAL adı altında görülmemiş hukuksuzlukların yaşandığı bir girdaba sokuldu ve ardından tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte siyaset bir kutuplaşma ortamına sürüklendi.

Kendisine cumhur adını veren ittifak kurulup, Türkiye’nin bekasını kendisiyle kaim göstermek ve muhalefeti “terör destekçiliği + ihanet”le suçlamak suretiyle bu süreci başlattı.

AKP’nin, 28 Şubat sürecinde yapılan dayatmalara tepkilerin iktidara taşıdığı bir parti olarak 18 yıl sonra geldiği noktada, kaderini 15-20 Temmuz sonrası kurulduğu bizzat Genel Başkanı tarafından da ikrar edilmiş olan bu dayatma ittifakına bağlaması çok ibretli.

Ancak giderek artan işaretlerle görüldüğü ve evvelce de ifade ettiğimiz gibi, bu ittifakın halk desteği hızla düşmeye devam ediyor.

Düştükçe hem kendi içini de hariç bırakmayacak şekilde hırçınlaşıp, meselâ son örneği Cemal Enginyurt’un MHP’den ihracında görüldüğü gibi en ufak bir aykırı sesi derhal susturmaya yönelirken, büyüyen boşluğu da düne kadar ağza alınmadık hakaretlerle hücum ettiği İYİ Parti’yi saflarına katılmaya davet ederek doldurma gayretine giriyor.

Bunun sağlıklı bir psikoloji, dengeli ve tutarlı bir siyaset olduğunu kim iddia edebilir?

Giderek daha da netleşen bir vakıa var. Bu ittifak, adını kullandığı cumhurun desteğini kaybediyor ve bunu görmenin telâşıyla artık ne yapacağını bilemez halde debeleniyor.

CHP’nin korona ortamında gerçekleştirip gerek adalet, hukuk, demokrasi, parlamenter sisteme dönüş gibi iç, gerekse Ortadoğu barışı gibi bölgesel konularda gayet doğru ve tutarlı mesajlar verdiği kurultayın ardından, partinin iç sıkıntılarını tekrar kaşıyıp oradan kendisine yarayacak neticeler çıkarma hesapları yapılması da bunun örneklerinden.

Biden’ın 7 ay önceki konuşmasının muhalefeti yıpratmak için gündeme taşınması da.

Muhalefet bu tuzakları, ancak kendi gündemine ve hedeflerine kenetlenerek, millet ittifakını demokrasi ittifakı şeklinde genişletip güç birliği yaparak ve bu yöndeki adımlarını daha da hızlandırarak boşa çıkarabilir.