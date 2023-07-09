Göç kervanına son katılanlar

Camiamızda, yakın zamanda terhis belgesini alıp berzaha göçenlerden biri, ileri yaşına rağmen İzmir’deki programların müdavimlerinden olan ve mütebessim çehresiyle hatırladığımız Mehmet Ertürk.

Bir diğeri, yine İzmir’den Hafız Osman Şahan Hoca. Son dönemde her yıl ağır hasta ve yaşlı haliyle katıldığı Ege pikniklerinde görüşüp duasını aldığımız kadim bir Nur Talebesi ve çok samimi bir Yeni Asya gönüllüsüydü.

Ayvalık’ta ve memleketi Torbalı ilçesinde yıllarca müftülük hizmetinde bulunmuştu.

Her piknik programının bitiminde, avukat oğlu Ahmet Beyin refakatinde mutlaka yanımıza gelir, bizi çok mahcup eden takdir ve destek ifadeleriyle dualarını dile getirirdi.

Bir başka vefat haberi Afyon’dan: Hacı Hasan Hüseyin Erol. Şahsen tanışıp görüşme imkanımız maalesef olmadı, ama hakkındaki bazı bilgileri Hasan Koç’un ve Nejat Eren’in gazetemizde çıkan yazılarından öğrendik.

Yazarımız Muzaffer Erol’un da ağabeyi olan Hasan Hüseyin Hoca, Risale-i Nur’u, Emirdağ mektuplarından birinde adı geçen Sandıklı Alamescit köyü imamı İbrahim Ethem Hoca vasıtasıyla tanımış ve onunla ilgili hatıralarında çok kıymetli bilgiler paylaşmış:

“İbrahim Ethem Hoca aslen Üsküplü. 93 harbinden sonra Balıkesir’de bir köye yerleşiyor. 50 öncesi yakın il, ilçe ve köylere heybesinde risale götürüyor. Nur postacısı. Üstad onu Sandıklı sorumlusu olarak tayin etmiş. Her Pazartesi Sandıklı’ya derse giderdi.

“Postacılık bitince Üstad ‘Kardeşim, sen git, köylerde çocuklara Kur’an öğret’ demiş. Hiç boş durmaz, 7’den 70’e herkesi eğitirdi. Nüktedan, bilgili, cömert, aksiyoner, lider bir insandı. Köyleri maddî manevî ihya ediyordu.”

Hasan Hüseyin Hoca da onun gibi örnek bir hayat yaşayıp, son okuduğu bahisteki “kabir âlem-i rahmete, dâr-ı saadete, bağistan-ı cinâna, nuristan-ı Rahman’a açılan kapıdır” manaları çerçevesinde öteye göçmüş.

Konya-Ereğli Temsilcimiz Hasan (Durhasan) Çaylak, kervana son katılan isim. Ömrünü Risale-i Nur ve Yeni Asya hizmetine adayan ve 2017’deki ağır hastalığından şifa bulduğunda “Asıl hastalık hizmetten uzak kalmaktır” diyen bu isimsiz kahraman da sadık bir Nur Talebesi ve Yeni Asya gönüllüsü idi.

Allah hepsine rahmet eylesin.