"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Göç kervanına son katılanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
09 Temmuz 2023, Pazar
Camiamızda, yakın zamanda terhis belgesini alıp berzaha göçenlerden biri, ileri yaşına rağmen İzmir’deki programların müdavimlerinden olan ve mütebessim çehresiyle hatırladığımız Mehmet Ertürk.

Bir diğeri, yine İzmir’den Hafız Osman Şahan Hoca. Son dönemde her yıl ağır hasta ve yaşlı haliyle katıldığı Ege pikniklerinde görüşüp duasını aldığımız kadim bir Nur Talebesi ve çok samimi bir Yeni Asya gönüllüsüydü. 

Ayvalık’ta ve memleketi Torbalı ilçesinde yıllarca müftülük hizmetinde bulunmuştu.

Her piknik programının bitiminde, avukat oğlu Ahmet Beyin refakatinde mutlaka yanımıza gelir, bizi çok mahcup eden takdir ve destek ifadeleriyle dualarını dile getirirdi.

Bir başka vefat haberi Afyon’dan: Hacı Hasan Hüseyin Erol. Şahsen tanışıp görüşme imkanımız maalesef olmadı, ama hakkındaki bazı bilgileri Hasan Koç’un ve Nejat Eren’in gazetemizde çıkan yazılarından öğrendik.

Yazarımız Muzaffer Erol’un da ağabeyi olan Hasan Hüseyin Hoca, Risale-i Nur’u, Emirdağ mektuplarından birinde adı geçen Sandıklı Alamescit köyü imamı İbrahim Ethem Hoca vasıtasıyla tanımış ve onunla ilgili hatıralarında çok kıymetli bilgiler paylaşmış:

“İbrahim Ethem Hoca aslen Üsküplü. 93 harbinden sonra Balıkesir’de bir köye yerleşiyor. 50 öncesi yakın il, ilçe ve köylere heybesinde risale götürüyor. Nur postacısı. Üstad onu Sandıklı sorumlusu olarak tayin etmiş. Her Pazartesi Sandıklı’ya derse giderdi.

“Postacılık bitince Üstad ‘Kardeşim, sen git, köylerde çocuklara Kur’an öğret’ demiş. Hiç boş durmaz, 7’den 70’e herkesi eğitirdi. Nüktedan, bilgili, cömert, aksiyoner, lider bir insandı. Köyleri maddî manevî ihya ediyordu.”

Hasan Hüseyin Hoca da onun gibi örnek bir hayat yaşayıp, son okuduğu bahisteki “kabir âlem-i rahmete, dâr-ı saadete, bağistan-ı cinâna, nuristan-ı Rahman’a açılan kapıdır”  manaları çerçevesinde öteye göçmüş.

Konya-Ereğli Temsilcimiz Hasan (Durhasan) Çaylak, kervana son katılan isim. Ömrünü Risale-i Nur ve Yeni Asya hizmetine adayan ve 2017’deki ağır hastalığından şifa bulduğunda “Asıl hastalık hizmetten uzak kalmaktır” diyen bu isimsiz kahraman da sadık bir Nur Talebesi ve Yeni Asya gönüllüsü idi.

Allah hepsine rahmet eylesin.

Okunma Sayısı: 409
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'

    Gazeteciler: Endişeliyiz

    Emekli sahipsiz kaldı

    İstanbul’da ekmek 8 TL oldu

    Kemeri önce siz sıkın

    Bedava doğalgaz da ek bütçeye gerekçe oldu

    Yasaklama değil, sınırlama gerekli

    Güneydoğu kavruldu

    Sağlıkta şiddet artarak devam ediyor

    ''SUV'' ilgisi gittikçe büyüyor

    Şile'deki selden helikopterle kurtarıldılar

    Hayalet ağları deniz canlılarına zarar veriyor
    📷

    Kurbanla kardeşliği paylaştık - Afrika ve Asya'daki kardeşlerimizin yüzü güldü

    Kızamık artık her yerde

    Gözler kritik NATO Zirvesine çevrildi

    Srebrenitsa soykırımının sorumlularından 4'üne müebbet 45'ine 699 yıl hapis cezası

    Müslüman ülkelere uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha güçlü şekilde geri getirecek

    ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası desteği "savaş suçu"

    Duble MTV’de AYM kararı tartışılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Göç kervanına son katılanlar
    Genel

    Emekli sahipsiz kaldı
    Misbah ERATİLLA

    Mustafa öğretmenin arayışı
    Sebahattin YAŞAR

    Şeytan deyince ne aklınıza geliyorsa, sizin şeytanınız odur
    Mehmet KARA

    Meclis’te bir garip böcek olayı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yine Kur’an, yine İsveç, yine NATO
    Genel

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'
    Adnan NACİR

    SağanAK
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyetin güzellikleri Kur’ân’ın irşadından

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.